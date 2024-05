OM ‍: Aubameyang pèse lourd, l’UEFA met un coup de pression

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En pleine réflexion sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille connaît l’importance de son attaquant. Un statut confirmé par l’UEFA qui vient de nommer l’international gabonais meilleur joueur de la saison en Ligue Europa.

A choisir, Pierre-Emerick Aubameyang aurait sans doute préféré jouer la finale contre le Bayer Leverkusen. L’attaquant de l’Olympique de Marseille pourra tout de même se consoler avec la distinction décernée par l’UEFA. Ce vendredi, l’instance européenne, et plus précisément son panel d’observateurs techniques, a en effet nommé l’international gabonais meilleur joueur de la saison en Ligue Europa. Le Marseillais, stoppé par l’Atalanta Bergame en demi-finales, a terminé sa campagne de C3 avec 10 buts et 3 passes décisives en 13 matchs.

Et ce n’est pas la première fois que Pierre-Emerick Aubameyang brille dans cette compétition. Avec un total de 34 réalisations, l’ancien joueur de Chelsea est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa. Le natif de Laval a profité de ce parcours européen pour détrôner le Colombien Radamel Falcao (30 buts). C’est dire le statut de l’avant-centre olympien au moment de discuter de son avenir avec ses dirigeants. Le buteur arrivé l’été dernier, et qui s’était engagé jusqu’en 2026, n’est pas certain de rester la saison prochaine.

L'OM doit garder Aubameyang

En cause, son salaire imposant qui pourrait être incompatible avec les finances d’un Olympique de Marseille privé de Coupe d’Europe. La direction olympienne sera néanmoins tentée de faire un effort pour le conserver au moins une année supplémentaire. Son départ allègerait la masse salariale et offrirait une plus grande marge de manœuvre pour recruter. Mais le club phocéen, qui n’a pas connu d’attaquant aussi efficace depuis bien longtemps, n’est pas du tout certain de retrouver un buteur de ce calibre sur le marché. Nul doute que le futur entraîneur marseillais serait ravi de compter Pierre-Emerick Aubameyang dans son effectif.