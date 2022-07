OM : Amavi et Tudor se clashent, c'est direct dans le loft !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A l’instar du PSG, les dirigeants de l’OM ont mis en place un « loft » comprenant les joueurs sur lesquels ils ne comptent pas.

Jusqu’à présent, seul Kevin Strootman s’entrainait à part à l’Olympique de Marseille. Mais ces derniers jours, Pablo Longoria et Igor Tudor ont haussé le ton, désireux de se séparer des joueurs sur lesquels ils ne comptent pas pour la saison à venir. Comme indiqué ce samedi par L’Equipe, Bamba Dieng est gentiment poussé vers la sortie mais pour l’OM, hors de question de mettre à l’écart le Sénégalais, joueur à forte valeur marchande (Longoria l’estime à 20 millions d’euros). La situation est bien différente pour Jordan Amavi, qui ne rentre pas dans les plans d’Igor Tudor et qui n’a pas pris part au dernier match amical de l’Olympique de Marseille, en Angleterre face au Bétis Séville. C’est ainsi que selon les informations de Football Club de Marseille, l’ancien Niçois a été placé dans le « loft » au côté de Kevin Strootman.

Amavi a eu une altercation avec Tudor

Le latéral gauche de l’OM ne s’entraîne donc plus avec le reste du groupe olympien et il lui a clairement été signifié qu’il devait partir lors de ce mercato estival. Une mise à l’écart qui s’explique par le choix d’Igor Tudor de ne pas s’appuyer sur Jordan Amavi mais également sur un accrochage entre les deux hommes à l’entraînement. Après s’être pris la tête avec Gerson, l’entraîneur croate de l’OM aurait donc eu une altercation avec un deuxième joueur lors de ce stage en Angleterre, ce qui peut légitimement interroger bien qu’il soit impossible d’en tirer des conclusions. Quoi qu’il en soit, un départ est plus que jamais d’actualité pour Jordan Amavi, d’autant que l’Olympique de Marseille vient d’officialiser le recrutement de Nuno Tavares au poste de piston gauche. Le Portugais a été prêté une saison sans option d’achat en provenance d’Arsenal et débarque à priori pour être titulaire.