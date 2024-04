Ndiaye sous pression, l'OM menace de le virer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour plus de 15 millions d’euros par l’OM l’été dernier, Iliman Ndiaye peine à s’imposer en Provence. Mais le Sénégalais va devoir se réveiller s’il veut rester à Marseille lors du prochain mercato.

Auteur de 4 buts et de 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille l’été dernier, Iliman Ndiaye a eu quelques bonnes périodes cette saison, mais ne s’est pas imposé sur la durée comme un titulaire indiscutable. Trop irrégulier, l’international sénégalais est loin du niveau attendu pour un attaquant sur lequel l’OM a misé 17 millions d’euros pour le recruter en provenance de Sheffield United, où il cartonnait au point d’être élu meilleur joueur de Championship. Remplaçant contre Benfica lors du match aller, Iliman Ndiaye pourrait être lancé dès le coup d’envoi par Jean-Louis Gasset pour le match retour au Vélodrome, jeudi soir. L’occasion pour le natif de Rouen de prouver son réel niveau et de définitivement lancer sa carrière à Marseille. Car si la situation n’évolue pas, Pablo Longoria et Mehdi Benatia pourraient envisager un départ d’Iliman Ndiaye à la fin de la saison selon Le Phocéen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par iliman cheikh ndiaye (@ilimanndiaye10)

« Cette rencontre pourrait être décisive pour le jeune Sénégalais : avec le retour des blessés, s'il ne saisit pas sa chance, il risque de perdre sa place dans le onze de départ pour les derniers matchs importants de la saison. Puis le débat se posera quant à sa place au sein du club l'année prochaine. Mais à ce moment, il sera également bon de se souvenir qu'à Sheffield, sa première saison n'avait pas été aussi bonne que la seconde, avec seulement sept buts et deux passes décisives en 35 apparitions sous le maillot des Blades... » indique le média pro-OM, qui met une pression colossale à Iliman Ndiaye avant la réception de Benfica, jeudi soir en quart de finale retour de l’Europa League. Probablement titulaire aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang après le match raté de Faris Moumbagna il y a une semaine au Portugal, l’homme aux 7 sélections avec le Sénégal devra saisir sa chance. Et montrer à tout le monde qu’il ne sera pas un flop dans son club de cœur.