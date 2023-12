Mehdi Benatia reçoit son premier coup de pression à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Désormais conseiller sportif de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia va avoir en charge le recrutement du club phocéen pour le prochain mercato hivernal. Les suiveurs réclament plusieurs recrues.

Novice dans l'exercice, Mehdi Benatia va avoir un gros travail quelques semaines après son arrivée à l'OM. L'ancien défenseur, passé notamment par la Juventus de Turin ou le Bayern Munich, va opérer comme un directeur sportif. Marseille est seulement neuvième de la Ligue 1 et en dépit d'un mercato ambitieux l'été dernier, le club phocéen a démontré beaucoup de faiblesses après quelques matchs disputés cette saison. Si l'Europa League reste un motif d'espoir et de satisfaction pour la suite de cet exercice 2023/2024, l'OM va absolument devoir recruter cet hiver, surtout avec la CAN et le départ en sélection de plusieurs joueurs dont certains cadres. Jean-Charles De Bono s'est exprimé sur le sujet et explique que Mehdi Benatia va devoir trouver au moins 4 ou 5 joueurs pour améliorer l'effectif.

Un ancien Marseillais fait sa liste de Noël à Benatia

⚪️🔵#Mercato : "Il faut 4/5 joueurs cet hiver !" Mehdi #Benatia aura du pain sur la planche au mercato d'après notre consultant @charles_debono et notre invité Christian Caminiti ! #OM #MercatOM pic.twitter.com/cpCgIJ9S5p — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 5, 2023

« Il faut un ailier, gauche ou droit. Il faut un vrai créateur de jeu. Celui qui accélère, qui casse le rythme, un grand patron dans l'axe. Un véritable tueur devant, un vrai 10 créatif qui donne de bons ballons et récupère des ballons et un défenseur central. Pour se renforcer il faut 4/5 joueurs » a déclaré l'ancien milieu de terrain, passé par Marseille entre 1980 et 1985 dans l'émission Football Club de Marseille. L'ancien consultant d'OM TV exige de recruter plusieurs joueurs pour relancer le club de la cité phocéenne après la période hivernale. Mehdi Benatia est prévenu, il va devoir se montrer particulièrement actif lors de sa première prise de fonction, car les supporters attendent que l'équipe soit renforcée et qu'elle devienne plus compétitive pour se rapprocher des objectifs fixés au début de la saison, qui semblent inatteignables pour le moment.