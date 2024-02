Marcelino prend des risques pour faire un sale coup à l’OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Jeudi 7 mars, Villarreal se déplace sur le terrain de l'Olympique de Marseille en 1/8e de finale aller de l'Europa League. L'occasion des retrouvailles pour Marcelino, qui a prévu une stratégie pour se venger des Olympiens.

Après un début de saison compliqué, Villarreal est remonté dans le classement et se trouve désormais 13e de la Liga, avec 11 points d'avance sur Cadix, 18e. Une avance assez importante pour privilégier temporairement l'Europa League. Car avant le déplacement à Marseille, le sous-marin jaune reçoit Grenade dans le cadre de la 27e journée du championnat espagnol. La formation andalouse n'est que 19e et lutte pour son maintien. Le match ne sera donc pas facile pour l'équipe entraînée par Marcelino. Le technicien espagnol a d'abord commencé la saison 2023/2024 sur le banc de l'OM, avant de partir suite aux incidents de la Commanderie. D'après les informations d'El Periodico Mediterraneo, Marcelino devrait laisser au repos plusieurs de ses titulaires pour le match de Liga, afin de les préserver pour être au top face à Marseille.

La stratégie de Marcelino pour faire plier l'OM

𝗢𝗠 🆚 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗖𝗙



🗓️ Rendez-vous le 𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐬 à l’@orangevelodrome pour le premier acte des 𝟴𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 d'@EuropaLeague ✨#UELdraw │ #UEL pic.twitter.com/pRZtBFMJhv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 23, 2024

Marcelino est probablement encore en colère de la façon dont son histoire à l'OM s'est terminée. L'ancien entraîneur de Valence est sûrement désireux de vouloir démontrer sa valeur et éliminer Marseille de l'Europa League. Villarreal a terminé premier de son groupe, juste devant le Stade Rennais et a ainsi évité un barrage, et donc deux matchs supplémentaires dans les jambes de ses joueurs. Si l'OM a évité les plus grosses équipes encore engagées dans la compétition comme Liverpool, le Bayer Leverkusen ou encore l'AC Milan, Jean-Louis Gasset devra se méfier de Marcelino qui malgré le faible temps passé dans le club de la cité phocéenne, connaît les joueurs et leurs qualités. Le coach de 58 ans est déterminé pour se venger, l'OM est prévenu.