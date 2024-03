Marcelino écœuré, l’OM méritait l’élimination

Dans : OM.

Par Corentin Facy

D’une faiblesse abyssale au match aller, Villarreal a montré un bien meilleur visage jeudi soir au match retour en Espagne, mais la victoire 3-1 de l’équipe de Marcelino ne lui permet pas de se qualifier.

Après le match aller il y a une semaine au Vélodrome (4-0), Marcelino était en colère après son équipe et il y avait de quoi. Villarreal n’avait rien proposé à Marseille et s’était lourdement incliné de manière logique. Au match retour en revanche, Etienne Capoue et ses coéquipiers étaient remontés comme des pendules et l’OM a terriblement souffert. A la 90e minute, le sous-marin jaune menait 3-0 et n’était plus qu’à un but d’arracher la prolongation. Jonathan Clauss, qui a converti un caviar de Pierre-Emerick Aubameyang, a délivré le peuple phocéen mais c’était moins une pour Marseille, longtemps en très mauvaise posture.

Après l’élimination de son équipe, l’ancien entraîneur marseillais Marcelino a estimé que l’équipe de Jean-Louis Gasset ne méritait pas sa qualification sur l’ensemble des deux matchs. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir du côté de l’OM, où l’attitude du coach espagnol dans son ensemble n’a pas été appréciée, notamment en raison de son geste envers Amine Harit au coup de sifflet final (voir la vidéo). « Tout d’abord, je suis très fier de mes joueurs. Je suis aussi très reconnaissant. On a vu un très beau spectacle. Et à mon avis, le résultat cumulé sur l’ensemble des deux matchs est injuste » a d'abord lancé l'éphémère coach de l'OM en début de saison, désormais à la tête de Villarreal, avant de poursuivre.

« Je pense qu’à Marseille nous avons très mal joué, mais l’OM avait eu à peu près quatre occasions. Nous aujourd’hui, on a eu je crois 18 occasions. Alors c’est dommage. On a fait du très bon travail, on a aussi été très bons dans le jeu. On s’est créé beaucoup d’occasions. Mais je suis très fier de mes joueurs. On leur avait dit qu’on avait une possibilité de passer et je pense qu’aujourd’hui ils ont montré que c’était possible. C’est pour cela que je trouve que c’est dommage parce que je le répète, sur l’ensemble des deux matchs, on méritait mieux » a estimé Marcelino, qui ne digère pas l’élimination de son équipe et qui reste persuadé que Villarreal méritait davantage la qualification en quart de finale de l’Europa League que l’OM.