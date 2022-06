Manuel Benson à l’OM, son agent est à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche de bonnes opportunités au mercato, l’OM a coché le nom de l’ailier belge Manuel Benson.

En fin de contrat avec le Royal Antwerp dans un an, Manuel Benson est un joueur qui a la cote en Ligue 1. Et pour preuve, l’Olympique Lyonnais ainsi que l’Olympique de Marseille ont manifesté leur intérêt pour l’ailier droit de 25 ans, auteur de 6 buts et 8 passes décisives au Royal Antwerp, club de première division belge. La rumeur d’un transfert de Benson vers l’OM a timidement été évoquée en Belgique et n’a pas encore trouvé de réelle confirmation en France. Mais cette semaine, le dossier pourrait faire parler dans la mesure où Younous Oumouri, l’agent de Manuel Benson, était à Marseille ce week-end. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le représentant de l’attaquant belge a tout fait que l’information fasse le buzz sur les réseaux sociaux.

L'agent de Benson s'affiche à Marseille

En effet, Younous Oumouri a publié plusieurs photos sur les réseaux sociaux sur lesquelles ont peut le voir devant l’Orange Vélodrome de Marseille puis à la plage du Prado. Ancien footballeur de Martigues non loin de Marseille, Younous Oumouri était-il présent dans le sud de la France pour des raisons familiales ou pour rencontrer les dirigeants de l’OM au sujet de son joueur Manuel Benson ? Pour l’heure, cela reste un mystère. Mais nul doute qu’en postant ces photos, l’agent du joueur belge savait que cela allait faire réagir sur le thème du mercato. Il n’y a pas de fumée sans feu et on peut légitimement penser que des discussions ont donc lieu entre Manuel Benson et l’Olympique de Marseille dans l’optique de la saison prochaine. Le poste d’ailier n’est toutefois pas la priorité de Javier Ribalta, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Et pour cause, l’état-major de l’OM souhaite d’abord recruter un défenseur central et un milieu défensif afin de compenser les lourdes pertes de William Saliba et de Boubacar Kamara.