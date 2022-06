Mandanda, son départ agite le vestiaire de l'OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire à mi-temps la saison dernière, Steve Mandanda hésite à quitter l’OM durant le mercato estival.

Confronté à la concurrence de Pau Lopez cette saison, Steve Mandanda a vécu des moments compliqués à Marseille. Cantonné au banc des remplaçants une bonne partie de la saison, le capitaine historique de l’OM a retrouvé sa place de titulaire en fin de saison grâce à des prestations remarquées en Europa League Conférence. Mais la saison prochaine s’annonce tout aussi sinueuse pour Mandanda, qui sait qu’il devra partager le gâteau avec Pau Lopez, lequel vient d’être recruté pour plus de 10 millions d’euros à l’AS Roma après une saison de prêt avec option d’achat. De quoi se poser de sérieuses questions pour Steve Mandanda qui, selon La Provence, hésite à faire ses valises. A ce jour, le gardien marseillais n’a pas eu de discussion claire avec Jorge Sampaoli et avec Pablo Longoria sur son utilisation. Et rien ne dit que la situation sera clarifiée et que l’entraîneur de l’OM lui promettra du temps de jeu dans telle ou telle compétition.

Mandanda veut que Sampaoli clarifie la situation

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑺𝒕𝒆𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒅𝒂 (@stevemandanda1)

L’incertitude prédomine et visiblement, aucune promesse ne sera faite et le meilleur jouera. Une situation inconfortable pour Steve Mandanda, qui ne veut pas qu’on lui promette un rôle de titulaire indéboulonnable mais qui aimerait qu’une trame soit tracée, qu’une idée directrice soit annoncée. Ce n’est pas le cas, et cela fait hésiter grandement Mandanda, qui ne veut pas revivre la même situation que la saison dernière en cirant le banc de touche la moitié de la saison. A son âge, du haut de ses 37 ans, Steve Mandanda veut croquer à pleine dent dans la fin de sa carrière et veut jouer un maximum, enchaîner les matchs dans de belles ambiances. En ce sens, il est inenvisageable pour lui de rester à l’OM si c’est pour disputer moins de la moitié des matchs de son club de cœur. Preuve des interrogations du charismatique capitaine marseillais, plusieurs joueurs de l’OM l’ont entendu évoquer un possible départ au sein du vestiaire lors des dernières semaines de la saison.

Rennes toujours intéressé par Mandanda

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le Stade Rennais, qui cherche activement un remplaçant à Alfred Gomis, est très intéressé. Nice a également été évoqué. Steve Mandanda ne manque donc pas de courtisans mais à Marseille, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont clairs : ils veulent tous les deux garder Mandanda, un taulier comme il n’y en a plus beaucoup au sein du vestiaire. Enfin, l’entourage du gardien de l’OM confie en privé que ce n’est pour l’instant pas le moment d’évoquer un départ. Tout dépendra en réalité des discussions que Steve Mandanda aura (ou pas) avec le staff de l’OM à la reprise, fixée le 29 juin au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. En attendant, le dossier des gardiens n’est pas la priorité de Pablo Longoria, sur tous les fronts lors de ce mercato estival et qui cherche prioritairement un défenseur central et un milieu défensif pour combler les départs de William Saliba et de Boubacar Kamara.