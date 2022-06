Luis Muriel, le nouveau boss de l’OM dit NON

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le nom de Luis Muriel a été évoqué à l’OM mais visiblement, cette piste ne plaît pas à Javier Ribalta.

Ce week-end, l’Olympique de Marseille a dévoilé le nom de son nouveau directeur du football. Il s’agit de Javier Ribalta, un proche de Pablo Longoria, qui aura son mot à dire en période de mercato. Et la nouvelle tête de l’organigramme marseillais a d’ores et déjà tranché l’un des dossiers offensifs de l’OM, celui menant à Luis Muriel. Tandis que le nom de l’international colombien circulait à Marseille, Javier Ribalta a mis fin au dossier selon les informations de Fabrizio Romano. A en croire le spécialiste du mercato en Italie, le nouveau directeur du football de l’OM n’est tout simplement pas fan du profil de l’attaquant de l’Atalanta Bergame. « Luis Muriel n’est pas une option pour Marseille. Longoria et Ribalta ciblent d’autres profils » a tweeté le journaliste.

Javier Ribalta pas intéressé par Luis Muriel

Le profil de Luis Muriel avait pourtant de quoi plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Âgé de seulement 31 ans, le Colombien a réalisé une belle saison à l’Atalanta Bergame avec 14 buts et 10 passes décisives. Sous contrat avec le club de Bergame jusqu’en juin 2023, son prix était compris entre 10 et 15 millions d’euros, une somme rondelette sans pour autant paraître excessive. Pablo Longoria et Javier Ribalta ont finalement pris la décision de ne pas creuser cette piste. Pour le moment, c’est surtout en défense (Touré, Bazoer) et au milieu de terrain (Coquelin, Witsel) que les dirigeants de l’OM s’activent. Il y a moins d’urgence en attaque dans la mesure où Cédric Bakambu, Arkadiusz Milik et Bamba Dieng ont de grandes chances de rester au club au même titre que Dimitri Payet et Cengiz Ünder. Il faudra tout de même un renfort en attaque pour exister en Ligue des Champions. La priorité de l’état-major de Marseille pourrait être un ailier. Luis Sinisterra fait l’unanimité au sein de la direction marseillaise, mais son prix est aussi énorme que son talent, environ 25 millions d’euros.