Longoria menacé par le champion des économies à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dans l'ombre de Pablo Longoria, Stéphane Tessier s'est fait une place de choix à l'OM. Le directeur général du club phocéen a su réduire efficacement les dépenses ces dernières années, devenant même un candidat crédible au poste de président de l'OM.

Pablo Longoria a souvent été décrit comme l'homme qui avait mis fin à l'impasse sportive des années Eyraud à l'OM. Devenu président en urgence en février 2021, il a changé la politique sportive de son prédécesseur. Eyraud a dépensé beaucoup d'argent pour faire venir des joueurs expérimentés comme Strootman, Evra, Rami ou Mitroglou. Leurs performances n'ont pas été aussi élevées que leur salaire à l'OM, créant un trou dans les caisses du club. Parfois décrié pour sa politique de trading, Longoria a su être plus efficace sportivement et financièrement. Avec lui, l'OM perd beaucoup moins d'argent mais le club olympien arrive à accrocher l'Europe chaque année, parfois même la Ligue des champions. Toutefois, en interne, Longoria côtoie quelqu'un encore meilleur pour faire des économies.

Stéphane « le magicien » Tessier président de l'OM ?

Il s'agit de Stéphane Tessier, directeur général de l'OM depuis mars 2022. Cet ancien de l'AS Saint-Etienne s'occupe de la gestion des services administratifs de l'OM. Il est décrit comme très efficace pour réduire les dépenses comme le montre le portrait publié par l'Equipe. Tessier a compris qu'il fallait réduire les dépenses plutôt que d'essayer d'augmenter les recettes comme à l'époque de Jacques-Henri Eyraud. Dans le domaine financier, les résultats de Stéphane Tessier sont exceptionnels. Il est même surnommé « Stéphane le magicien » en interne. Le quotidien sportif français décrit son profil.

OM : Mais qui est vraiment Stéphane Tessier? - https://t.co/7fGSZPX0WY pic.twitter.com/mh9c7QkrEW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 25, 2023

« Il n’y a pas beaucoup mieux que lui en France à part peut-être Vincent Ponsot (OL). Tessier est quelqu’un de brillant, il connaît parfaitement tous les mécanismes des transferts, y compris ceux qui sont parfois à la limite », écrit l'Equipe au sujet de celui qui a obtenu une subvention de l'Etat de 40 millions d'euros pendant le Covid. Des qualités de gestionnaire qui l'ont placé comme favori à la succession de Pablo Longoria quand ce dernier menaçait de partir en septembre. Toutefois, pas sûr que ce choix ravisse les supporters. En football et encore plus à l'OM, la passion et l'ambition doivent toujours primer sur le financier. Et, ce n'est pas le début de saison décevant de l'OM, dans les résultats comme au mercato, qui va les faire changer d'avis.