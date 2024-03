Longoria a failli quitter l’OM, un intime confirme

Dans : OM.

Fin septembre, Marcelino a pris la fuite après une réunion plus que houleuse entre la direction et les responsables des groupes de supporters de l’OM. Pablo Longoria était proche d’en faire de même.

Nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Marcelino n’aura pas fait long feu dans la cité phocéenne. Dès le mois de septembre, après une élimination en barrage de Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol a fait ses valises. Celui qui est actuellement à la tête de Villarreal a pris la fuite après une réunion houleuse au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus entre l’état-major de l’OM et les responsables des associations de supporters. Des menaces et des insultes ont fusé, ce qui a poussé Pablo Longoria a prendre du recul pendant près d’une semaine.

Son bras droit Javier Ribalta a lui claqué la porte et n’est jamais revenu. Finalement et contre toute attente, Pablo Longoria n’a pas démissionné mais à en croire Marcelino, qui est revenu sur cet épisode pour Movistar, le président espagnol de l’OM a véritablement frôlé un départ de Marseille. « Il y a eu des menaces sur les dirigeants marseillais dans le bureau même du président. Ils me l’ont dit le soir, nous avons laissé passer la journée et le lendemain, nous avons discuté tous ensemble. Au cours de cette conversation, certains ont décidé de partir, mais je n’en faisais pas partie » a fait savoir l'entraîneur de Villarreal dans la presse espagnole avant de poursuivre.

Marcelino confirme que Longoria a failli partir

« Certains ont décidé de partir, et il ne restait plus que moi. Si vous décidez d’aller dans un sens, et que d’autres se mettent en retrait pour partir alors qu’ils ont parié sur moi, alors qu’est-ce que je fais ici ? Les conversations se sont poursuivies jusqu’à ce que nous arrivions à la conclusion que la meilleure chose à faire était de clore notre chapitre là-bas. On disait que j’étais l’entraîneur en raison de mon amitié avec Pablo Longoria, donc s’il partait ou qu’il était mis de côté, cela n’avait pas de sens que je sois là » a expliqué Marcelino, qui confirme que son ami et président de l’Olympique de Marseille a longuement hésité à démissionner, avant de finalement prendre la décision de rester en poste. Reste maintenant à savoir ce que fera Pablo Longoria la saison prochaine après un exercice 2023-2024 héritant sur le plan psychologique.