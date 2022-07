Lazovic à l'OM, Longoria peut maudire Strootman

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très intéressé par la possibilité de faire signer dans son effectif Darko Lazovic en provenance de l'Hellas Vérone. Mais le dossier freine sur un point important...

La direction phocéenne souhaite passer la seconde sur le marché des transferts. Mais l'OM veut avant toute chose se débarrasser de certains indésirables. C'est le cas de joueurs comme Alvaro Gonzalez ou encore de Kevin Strootman. S'il ne fait plus du tout partie des plans marseillais, le Néerlandais a encore un an de contrat avec l'OM et reste aujourd'hui le salaire le plus élevé de l'effectif d'Igor Tudor. En effet, Strootman continue de toucher 6 millions d'euros par saison. Un salaire énorme que l'OM ne peut plus se permettre de donner à un joueur. Raison pour laquelle le club invite l'ancien de la Roma à partir. Mais ce dernier veut prendre son temps et ne fera aucun cadeau à la direction marseillaise. Pour autant, on pourrait bientôt assister à la fin du feuilleton Strootman, lié à celui de Darko Lazovic.

Lazovic à l'OM, Strootman peut tout débloquer

Lazovic pourrait débarquer de Vérone / Strootman serait inclus dans le deal pic.twitter.com/5wJ5zqDBgP — Romain Canuti (@romcanuti) July 20, 2022

En effet, le joueur serbe de l'Hellas Vérone est apparemment chaud à l'idée de signer à Marseille. Tout est même prêt pour son arrivée. Mais voilà, cette dernière dépend de Strootman. A ce sujet, les deux clubs ont du mal à s'entendre. Selon les informations du Phocéen, les négociations entre le club italien et l'OM sont bien en cours. L'objectif pour Vérone est de faire payer une bonne partie du salaire de Strootman aux Marseillais, comme ce fut le cas la saison passée lors de son prêt à Cagliari. Reste à savoir quel sera le montant. En tout cas, si les négociations aboutissent, l'OM dira adieu à Strootman à l'issue de la saison prochaine, ce qui soulagera grandement ses caisses. Cela permettra aussi de renforcer l'effectif de Tudor avec l'arrivée de Lazovic, milieu de terrain travailleur et que connait très bien le nouvel entraineur croate de l'Olympique de Marseille.