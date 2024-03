La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite encore retardée ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La saison 2023-2024 entre dans sa dernière ligne droite, et l'Olympique de Marseille ne sait pas encore qui sera son propriétaire la saison prochaine. La vente de l'OM par Frank McCourt aux Saoudiens est visiblement compliquée.

Après le mois de janvier dernier, évoqué comme un possible créneau pour officialiser la vente de l'OM, notamment par David Berger, journaliste de Canal+, c'est désormais le mois de juin 2024 qui est suggéré. A trois mois de cette date, rien ne bouge du côté de la Commanderie et forcément une énorme majorité de supporters de l'Olympique de Marseille s'interroge encore une fois sur le sérieux de toutes ces supposées révélations sur la venue d'investisseurs saoudiens depuis plus de trois ans. Car si on imagine bien que les négociations puissent avoir lieu de manière très discrète, on comprend mal que des multi-milliardaires puissent avoir besoin d'autant de temps pour boucler une vente. Pourtant, à en croire Thibaud Vézirian, c'est le cas. Et cela pourrait même continuer encore un peu.

S'il n'a toujours aucun doute sur un accord déjà trouvé entre les Saoudiens et Frank McCourt, TV précise que selon lui le timing est difficile à cerner dans un contexte économique aussi compliqué. Alors, s'il ne repousse pas l'annonce de la vente de l'OM, il fait part d'une prudence de plus en plus grandissante. « Oui, l’OM a toutes les chances de changer de propriétaire. Mais il y a les aléas des affaires et même si moi j’informe, il y a des choses que je ne maitrise pas. Il faut faire attention et prendre du recul. Mais oui ce club fonce vers une officialisation de cession, c’est clair et net. Les confirmations sont là, tout a été dit. On espère le plus tôt sera le mieux, mais le grand changement va arriver (…) Oui il y a une très forte probabilité qu’il y ait un changement de propriétaire en fin de saison, c’est clair. Après, on verra…. », a confié celui qui en 2021 avait annoncé la vente de l'OM à des Saoudiens.

L'Arabie Saoudite en Italie plutôt qu'à l'OM

Du côté de l'Arabie Saoudite, on n'a jamais officiellement communiqué sur le possible rachat de l'Olympique de Marseille, tout comme on ne le fait pas concernant des clubs italiens. Car ces dernières semaines, c'est surtout du côté de la Serie A que l'on évoque ouvertement la venue de capitaux du Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite. L'AS Rome, l'AC Milan, l'Inter, et plus récemment encore le club de Monza ont été cités comme des points de chute pour l'argent saoudien. On est bien loin du Vélodrome, ce qui incite probablement tout le monde à la prudence dans ce dossier.