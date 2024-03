La cabale anti-Clauss, il se passe des choses étranges à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Adulé à ses débuts dans le costume de président de l’OM, Pablo Longoria a accumulé les erreurs et ne fait désormais plus l’unanimité à Marseille. L’épisode Jonathan Clauss prouve que le dirigeant espagnol divise.

Nommé à la présidence de l’Olympique de Marseille pour remplacer Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a rapidement fait l’unanimité auprès des supporters phocéens. Il faut dire que le dirigeant espagnol a remplacé un homme que plus personne ne supportait à Marseille, ce qui a bien aidé. Mais au-delà de ça, l’ancien directeur sportif devenu président a réalisé les bons choix pour relancer l’OM en enchainant deux mercatos convaincants avec des recrues de haut niveau telles que Saliba, Gerson, Guendouzi, Ünder, Mbemba, Pau Lopez, ou encore Clauss.

Depuis quelques mois en revanche, la hype a brutalement diminué. Les changements de coachs a répétition ont fini par lasser, tout comme la vingtaine de transferts chaque été. Cet hiver, l’épisode Jonathan Clauss a également provoqué la stupéfaction d’un certain nombre d’observateurs. Ancien défenseur et entraîneur de l’OM, Bernard Casoni s’est montré critique à l’égard de l’état-major marseillais dans une interview accordée à Daily Mercato. « Sincèrement, je le vis de loin l’OM. Je ne suis pas dedans, c’est difficile d’en parler. Déjà quand on est au sein du club, c’est difficile de savoir d’où ça vient. Maintenant, il y a eu des interventions, il y a eu des choses qui se sont passées où l’on peut se poser des questions sur cette direction » a lancé l'ancien défenseur olympien avant de conclure.

Des décisions « incompréhensibles » de la direction à l’OM

« Ce qui s’est passé avec Jonathan Clauss, c’est étrange. Le mec est international, après on en veut plus, il faut qu’on m’explique pourquoi. De l’extérieur, il y a vraiment des décisions qui sont incompréhensibles et difficiles à analyser. Suis-je optimiste pour l’OM ? Moi je ne peux pas être inquiet, je ne suis pas dans le club. Je sais que ça a bougé aussi beaucoup au niveau de la formation mais bon la formation cela a toujours été secondaire à l’OM. Comme je suis de loin, je ne peux pas me permettre de dire qu'il faudrait faire comme si ou comme ça » a lancé Bernard Casoni, loin d’être catégorique au sujet de Pablo Longoria et de la direction marseillaise mais qui émet de sérieux doutes. L’état de grâce est indiscutablement fini pour le dirigeant espagnol, qui n’aura plus le droit à l’erreur l’été prochain. Son choix en ce qui concerne le futur coach ainsi que son mercato seront scrutés de près.