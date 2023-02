L1 : Stéphanie Frappart arbitre pro-OM, ça fait scandale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le match entre l’OM et Toulouse (2-3) a été spectaculaire et l’arbitrage de Stéphanie Frappart a fait polémique.

Le deuxième but inscrit par Cengiz Ünder était très litigieux en raison d’un possible hors-jeu d’Alexis Sanchez, tandis que l’Olympique de Marseille aurait pu finir la rencontre à dix aux yeux du staff toulousain. Après la rencontre, l’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, n’a pas épargné Stéphanie Frappart, laquelle a clairement avantagé l’OM selon lui. « On a quand même une des meilleures arbitres d'Europe avec madame Frappart, mais elle n'a pas été à son niveau ce soir. Il y a eu deux agressions, vous verriez le genou de Zakaria (Aboukhlal) et de Gabi (Suazo), c'est inadmissible. Elle reste une grande arbitre, mais ce soir elle n'était pas dans un bon jour et elle n'a pas protégé les joueurs. J'espère que ça n'aura pas de graves conséquences par rapport à ces blessures » a pesté l’entraîneur de Toulouse, pour qui Stéphanie Frappart n’a pas été à la hauteur de l’évènement dimanche soir lors du choc de la 24e journée entre l’OM et le TFC.

L'arbitrage de Stéphanie Frappart fait débat

Stéphanie Frappart qui siffle à 94:58 alors qu'il y a eu 2mn de perdues parce qu'un Toulousain s'est mangé une giga semelle qui a même pas valu jaune. Rires. — Charly M. (@SeriousCharly) February 19, 2023

Chez les supporters de Toulouse, la colère était également présente après le match entre l’OM et Toulouse. Le but de Cengiz Ünder est en cause, tout comme le carton rouge que Jordan Veretout aurait pu récolter pour une grosse semelle sur le haut du genou de Suazo. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a d’ailleurs rajouté une couche sur Stéphanie Frappart, qu’il a déjà dézingué à plusieurs reprises par le passé. « Elle est nulle ! Elle est nulle, voilà. On a le droit de le dire ? Tout le monde le dit dans le football qu'elle n'est pas bonne. C'est génial qu'une femme arbitre, c'est la fête au village, ce que vous voulez, mais elle n’est pas bonne » a lâché le journaliste de l’After Foot, qui avoue par ailleurs qu’il est difficile de critiquer les performances de Stéphanie Frappart par peur d’être taxé de sexiste, mais qui n’a pas pu s’empêcher d’aller dans le sens des Toulousains après le match contre l’OM dimanche soir. Du côté des supporters marseillais, on s’étonnera qu’un ou une arbitre soit taxée de pro-OM tant les fans du club phocéen ont souvent l’impression d’être floués par les décisions arbitrales en Ligue 1… comme tous les supporters.