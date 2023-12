L'OM vendu et l'Arabie Saoudite au pouvoir, la sérénité est totale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Thibaud Vézirian persiste et signe en indiquant sur sa chaîne Twitch que tout est ficelé sur la vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite et qu’une officialisation avant le mercato hivernal n’est pas à exclure.

En live chaque jour ou presque sur son compte Twitch, Thibaud Vézirian est assailli de questions au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite. Il faut dire que depuis plus de trois ans, le journaliste persiste et signe en affirmant que Frank McCourt a dit oui pour la vente de son club. En ce début de semaine, « T.V » a de nouveau été questionné par ses internautes sur le sujet. L’occasion pour lui, qui affirme écrire un live au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille, que tout est bel et bien ficelé pour que le deal voit le jour dans les semaines à venir.

Avant le mercato hivernal ? Thibaud Vézirian ne s’avance pas avec certitude sur ce point. Mais le journaliste est catégorique en indiquant que l’OM est « en transition totale » vers une vente et que par conséquent, une officialisation avant le mercato du mois de janvier n’est pas à exclure totalement. « J’ai des notifications à droite à gauche, je ne peux pas répondre à tout le monde. Sachez une chose concernant la vente, j’ai eu des confirmations à très haut niveau cette semaine et la semaine dernière. Je n’ai jamais été aussi serein, ça c’est clair, net et carré » a expliqué l'ancien journaliste de la Chaîne L'Equipe avant de poursuivre en évoquant les conséquences sur le mercato hivernal du club phocéen sous la houlette de Pablo Longoria et du nouveau conseiller sportif Mehdi Benatia.

Le mercato hivernal chamboulé par la vente de l'OM ?

« Le mercato de l’OM cet hiver ? Tout dépend s’il y a eu l’officialisation de la vente ou pas. Si ce n’est pas le cas, ça va être un peu compliqué. Longoria est aux abonnés absents, Benatia peut sortir un ou deux coups du chapeau, à voir. On va suivre la situation puisqu’on est sur une transition totale vers l’officialisation de la vente » a conclu Thibaud Vézirian. Reste maintenant à voir si les supporters de l’Olympique de Marseille pourront fêter la vente de leur club à Noël ou s’il faudra encore patienter quelques mois ou après tout quelques années de plus. En tout cas, Thibaud Vézirian ne changera pas d’avis : pour lui pas de doute, l’OM est vendu et il continue d’afficher chaque jour sa sérénité en live face à ses followers.