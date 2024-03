L'OM va taper le PSG, un joueur n'a aucun doute

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM recevra le PSG avec la ferme intention de s'imposer devant son public. Si la mission s'annonce compliquée, certains joueurs phocéens y croient dur comme fer.

L'OM devra gérer pas mal d'absences ce dimanche soir pour le Classique face au PSG. Jean-Louis Gasset le sait mais ne veut pas s'avouer vaincu pour autant. L'ancien du club de la capitale veut s'appuyer sur un état d'esprit irréprochable et l'appui du public du Stade Vélodrome pour réaliser l'exploit. Du côté de ses joueurs, on croit aussi possible une victoire face aux hommes de Luis Enrique. Ce ne sont pas les deux portiers du club marseillais qui diront le contraire. Alors que Pau Lopez ne veut pas s'avancer en victime contre le Paris Saint-Germain, Ruben Blanco annonce lui carrément une victoire des Phocéens.

Beaucoup d'optimisme à l'OM avant le Classique

Lors d'une interview accordée à Diario AS, l'Espagnol a en effet envoyé un message clair au club de la capitale. « C'est comme un classique espagnol. Il y a beaucoup de rivalités à Marseille avec Nice, Saint-Etienne, mais logiquement contre le PSG cela a la dimension du Clásico en Espagne. Beaucoup de tension, rivalité maximale. C'est un jeu de haut vol. Je pense que nous allons réellement le gagner. J'encourage les gens à regarder le match. (...) Ils vont adorer », a notamment indiqué Ruben Blanco, qui va rajouter encore un peu plus de pression sur ses partenaires avant ce Classique. Car attention à l'excès de confiance, le Paris Saint-Germain reste le grand favori de cette rencontre et sort de deux rencontres facilement gagnées face aux Phocéens sur le score de 4 à 0 et 3 à 0. Et nul doute que Kylian Mbappé et ses partenaires parisiens des Bleus, copieusement insultés mardi dernier avec l'équipe de France, auront envie de répondre au public marseillais.