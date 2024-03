L'OM va s'écrouler, il annonce le grand gagnant en Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Battu à Rennes avant la trêve internationale, l’OM doit impérativement gagner face au PSG dimanche malgré ses blessés pour continuer à croire en une qualification en Ligue des Champions.

Septième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reste dans le coup pour la qualification en Ligue des Champions. Malgré une saison en dent de scie, l’équipe de Jean-Louis Gasset ne compte que quatre points de retard sur Lille, actuel quatrième. Jusqu’au bout, la bataille fera rage entre Brest, Monaco, Lille, Nice, Lens, Marseille ou encore Rennes pour savoir qui accompagnera le PSG en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans les colonnes de L’Equipe, le consultant de Prime Video, Jérôme Alonzo, a donné son avis. Aux yeux de l’ancien gardien de l’OM et du PSG, un élément risque de plomber Marseille dans sa course à la qualification en coupe d’Europe : les blessures. De quoi freiner les ambitions marseillaises…

Trop de blessés pour être ambitieux à l'OM ?

Au contraire, celui qui intervient également sur la Chaîne L’Equipe pense que le Stade Rennais a un très joli coup à jouer dans ce sprint final, d’autant que les Bretons ne disputent plus de coupe d’Europe. « Là, on est dans la science-fiction, même si Monaco a fait deux sprints canon deux saisons d’affilée (3e en 2020-2021 et 2021- 2022). Je pense que Rennes peut faire une série et finir fort. Ils sont dans la position parfaite (8es) où personne ne parle d’eux. Julien Stéphan fait du bon boulot, il vient de prolonger (jusqu’en 2026) et la Coupe de France (demi-finale contre le PSG, au Parc des Princes, le 3 avril) peut les booster. En revanche, je pense que l’OM a trop de blessés pour rentrer dans le top 5 et que, dans le sprint final, Lille risque de laisser des plumes avec la double confrontation contre Aston Villa en quarts de finale de Ligue Europa Conférence » a analysé Jérôme Alonzo, qui pense que les blessures à l’OM et la coupe d’Europe à Lille sont autant d’éléments qui peuvent jouer en faveur du Stade Rennais. Premiers éléments de réponse dès ce week-end avec la reprise de la Ligue 1 et la 27e journée après cette trêve internationale.