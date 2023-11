L'OM, un enfer ‍? Valère Germain sort du silence

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Très critiqué lors de son passage à l’Olympique de Marseille, Valère Germain ne garde pas pour autant un mauvais souvenir de ses années phocéennes. L'attaquant sort du silence.

Joueur réputé pour sa qualité de finition, notamment grâce à ses passages réussis à l’OGC Nice ou à l’AS Monaco, Valère Germain était attendu comme un attaquant capable de porter l’animation offensive de l’OM. Si sa première saison se déroule globalement bien avec 18 buts inscrits, toutes compétitions confondues, la suite va être plus compliquée. Le Français va être maladroit devant le but, comme son ancien coéquipier Kóstas Mítroglou et va devenir petit à petit la cible des moqueries des supporters marseillais. Un acharnement de haine pour certains, du chambrage pour d’autres. Le principal intéressé a vécu cette période plus tranquillement que prévu, notamment en réalisant son rêve d'évoluer à Marseille. « Petit, j’avais un rêve : c’était de jouer à l’OM. Et je l’ai réalisé ! La première année s’est bien passée là-bas. Avec notamment en point d’orgue cette finale de Ligue Europa à Lyon face à l’Atlético, ce record de points pour un quatrième de championnat avec des ambiances magnifiques au Vélodrome » raconte Germain dans un entretien pour So Foot. L’actuel joueur de Macarthur FC en Australie est heureux d’avoir réalisé son rêve de jouer pour Marseille, tout en sachant que la suite de son passage à l’OM a été assez trouble.

Critiqué sur les réseaux sociaux, Germain n'y prêtait pas attention

« J’ai eu la chance que cela se passe vraiment bien au quotidien avec mes coéquipiers. Il y avait une super ambiance dans le vestiaire, je m’entendais bien avec tout le monde. Et puis, j’essayais de ne pas faire attention à ce qu’il se disait. Bien sûr, de temps en temps, tu entends les critiques, mais une fois que je rentrais chez moi, j’oubliais tout. L’OM est un club très médiatisé, donc quand tu es sous les feux des projecteurs, c’est plus intense qu’ailleurs. Et puis c’est l’époque des réseaux : dès que quelque chose sort, cela prend des proportions incroyables. C’était peut-être une petite mode aussi de m’attaquer, une critique facile. Mais je ne me sens pas mal du tout en-tout-cas quand je repense à ça, c’est le foot d’aujourd’hui. Je suis content de ce que j’ai fait là-bas. J’aurais pu faire mieux, mais je n’ai pas du tout un souvenir catastrophique de Marseille » a assuré le joueur de 33 ans qui ne garde pas un mauvais souvenir de ses 4 saisons à l’OM. En 159 matchs disputés avec le club de la cité phocéenne, Germain a inscrit 31 buts et a délivré 12 passes décisives. Un bilan vraisemblablement trop maigre pour les fans.