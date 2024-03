L'OM tente un gros coup en Premier League

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas encore l'effectif souhaité et le futur entraineur du club phocéen aura son mot à dire sur le recrutement. Un défenseur nigérian sélectionnable pour l'Angleterre plait déjà beaucoup au board marseillais.

A Marseille, la fin de saison qui approche sera des plus bouillantes. Les fans et observateurs du club phocéen espèrent voir un joli visage affiché par les troupes de Jean-Louis Gasset. Les enjeux ne manqueront pas, entre le parcours en Europa League et le sprint final pour l'Europe en Ligue 1. Pour le moment, le compte n'y est pas. Et sans surprise, l'OM devra commencer à préparer la saison prochaine. Un nouvel entraineur débarquera avec ses idées et sa volonté sur le marché des transferts. Déjà, un profil a particulièrement retenu l'attention de Marseille, à savoir celui de Tosin Adarabioyo (26 ans).

Adarabioyo, le coup parfait de l'OM au mercato estival ?

Dominant from start to finish today. Clean sheet and another 3 points to add to the table. 🙌🏾 pic.twitter.com/r3y214LE9a — Tosin Adarabioyo (@TosinAdarabioyo) March 16, 2024

Selon les informations du Daily Mail, le défenseur de Fulham sera l'une des cibles prioritaires de l'OM l'été prochain. Son rendement avec le club londonien impressionne et Pablo Longoria ne veut pas laisser passer l'occasion de tenter sa chance pour le récupérer. Pour cela, il faudra faire avec la concurrence féroce de Tottenham, Liverpool et l'AC Milan. Que des clubs plus huppés que l'OM et qui ont plus d'arguments financiers à faire valoir. Cette fin de saison sera très importante pour les Phocéens car en cas de qualification en coupe d'Europe, il sera plus facile de convaincre pour le prochain marché des transferts estival. A noter que Tosin Adarabioyo sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Un contrat que veut prolonger Fulham pour ne pas le voir partir libre. Des négociations ont lieu entre les parties concernées même si aucun accord n'est proche pour le moment. Adarabioyo veut d'abord voir les options qu'il peut avoir l'été prochain. A l'OM de se montrer sous son meilleur jour pour rafler la mise.