L'OM négocie avec Franck Haise ‍!

Par Corentin Facy

Confronté aux refus de Paulo Fonseca et de Sergio Conceiçao, l’OM négocie avec un entraîneur de Ligue 1. Il pourrait s'agir de Franck Haise, dont le potentiel départ de Lens prend de l’épaisseur.

Très actif dans sa recherche d’un entraîneur pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine, les dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient rapidement identifié leurs deux cibles principales. Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille, ainsi que Sergio Conceiçao, pour qui un départ du FC Porto est envisageable depuis l’élection à la présidence d’André Villas-Boas. Mais pour l’instant, l’OM patine sur ces deux pistes, qui ont peu de chance d’aboutir. Paulo Fonseca ne fait pas du tout de Marseille son premier choix et joue la montre en espérant être l’heureux élu à l’AC Milan tandis que Sergio Conceiçao a purement et simplement refusé l’offre de Pablo Longoria.

Franck Haise part en vacances et fait trembler Lens https://t.co/wRf8v9SldA — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2024

Si le club phocéen reste attentif au sujet de Paulo Fonseca, le 8e de la saison 2023-2024 explore de nouvelles pistes. L’une d’entre elle mène à un entraîneur de Ligue 1, selon @ManseurAdam, éditorialiste pour le site FC Marseille. Tous les regards se tournent logiquement vers Franck Haise et cela est bien normal puisque pour le compte insider La Tribune OM, la piste de l’entraîneur du RC Lens est à prendre avec beaucoup de sérieux. Les supporters des Sang et Or peuvent commencer à trembler.

Franck Haise à l'OM, c'est du sérieux ?

« Je confirme que Haise se pose de grosses questions. Plusieurs coachs sont en train de discuter avec Marseille, et il en fait partie. De plus, contrairement à certaines pistes, Haise considère l’OM comme une vraie progression dans sa carrière. Il éprouve un réel intérêt pour l’OM et surtout, il est passionné par l’ambiance du Vélodrome » a publié le compte insider, pour qui la piste Franck Haise est à prendre avec beaucoup de considération pour les supporters de l’Olympique de Marseille. On ignore s’il s’agit de la piste n°1 de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria actuellement mais de toute évidence, le coach du RC Lens est en discussions avec l’état-major olympien et pourrait être l’heureux élu pour la saison prochaine dans la cité phocéenne.