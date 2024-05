L’OM meilleur club de sport en France, un basketteur s’incline

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans un débat des Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’Olympique de Marseille a reçu le plus beau des compliments. Pour le chroniqueur Fred Weis, la formation olympienne représente le plus grand club français tous sports confondus.

L’intervention de Fred Weis va sûrement ravir les supporters marseillais. Alors que les Grandes Gueules du Sport débattaient sur la passion autour du Stade Toulousain, finaliste de la Coupe des Champions contre le Leinster ce samedi, l’ancien basketteur s’est orienté vers le récent huitième de Ligue 1. Selon lui, l’Olympique de Marseille est incontestablement le plus grand club français tous sports confondus.

🇫🇷 Pour @Bigfredstyle, "le plus grand club français, tous sports confondus, c'est l'OM" pic.twitter.com/rPvVXkXnIh — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 25, 2024

« La passion n'est pas du côté de Toulouse, a commenté le chroniqueur de la radio RMC. Bien sûr que les Toulousains sont fiers de leur club, et nous on adore ce club évidemment, et on est super contents de les voir performer. Mais quand tu parles de passion, tu parles d'autres clubs, tu parles d'autres sports, tu parles de football par exemple, tu parles de l'OM qui est respecté dans toute la France. Est-ce que tu verras un jour en Lorraine quelqu'un avec un maillot du Stade Toulousain ? L'OM, il y en aura. »

L'OM remplit les critères

« Le plus grand club français, c'est l'OM parce qu'il y a l'aura, et pas seulement parce que c'est du foot, a poursuivi Fred Weis. Il y a plein de critères pour être le meilleur club. Vous me parlez d'un club (le Stade Toulousain) qui est professionnel depuis 1998. C'est-à-dire qu'en 1993, l'OM existait déjà, l'engouement était déjà là et ils étaient déjà champions d'Europe. Est-ce que l'histoire ne fait pas aussi partie de la grandeur d'un club ? L'aura, la légende ? La légende de l'OM passe en dehors de la France. » Notamment grâce à la ferveur des supporters qui ont encore impressionné pendant la campagne de Ligue Europa cette saison.