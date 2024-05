L’OM l’attendait depuis 45 ans, Longoria doit agir

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a remporté la Coupe de France U18 ce samedi à Lille, avec des jeunes du club qui provoquent de gros espoirs pour la suite. La malédiction du centre de formation marseillais va-t-elle enfin prendre fin ?

L’actualité en France tournait ce samedi sur la finale de la Coupe entre l’OL et le PSG, mais avant cela, en lever de rideau, se disputait la finale de la Coupe Gambardella entre l’OM et Nancy. Et malgré l’absence de quelques joueurs sollicités en équipe nationale de leur catégorie, les jeunes marseillais ont parfaitement rempli leur mission en s’imposant 4-1 face à des Lorrains accrocheurs, mais qui ont fini par craquer en seconde période. L’un des hommes forts de ce groupe est Gaël Lafont, pur produit du centre de formation de l’OM et qui en représente l’un des fleurons à seulement 17 ans. Son troisième but a scellé la rencontre, et a permis à Marseille de remporter la Coupe de France des jeunes pour la première fois depuis 1979. Et il est clair que les supporters provençaux se sont amourachés du milieu offensif, qui a récemment signé professionnel jusqu’en juin 2026. Une décision saluée à l’image de ce renouveau dans le centre de formation qui a longtemps été décrié pour son inefficacité.

Gaël Lafont demandé avec les pros

#Gambardella | 𝙌𝙪𝙚𝙡 𝙗𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙪𝙩 ! 🔥



Magnifique but de Lafont qui creuse l'écart pour les Marseillais !

La tâche s'annonce très compliquée pour Nancy. ❌ #OMASNL



📺 https://t.co/fXOUFh7uXs pic.twitter.com/AtaBSNfPvf — francetvsport (@francetvsport) May 25, 2024

Mais à Marseille, l’exigence est toujours très élevée, tout comme l’emballement. Résultat, à peine le titre fêté, les suiveurs de l’OM ont harcelé Pablo Longoria et les dirigeants du club pour leur demander d’inclure Gaël Lafont dans le groupe professionnel pour la préparation estivale, et en faire un joueur capable de grandir avec les pros pour la saison prochaine. Ce sera certainement une décision qui sera prise par le futur entraineur phocéen, mais nul doute qu’avec leur titre en Gambardella, certains minots vont être mis en avant, en espérant qu’ils ne se brulent pas les ailes non plus. En attendant, avec un tel résultat chez les jeunes, l’OM a forcément de quoi faire dans son réservoir pour préparer la suite, même si réussi à Marseille quand on est un jeune du club n’a jamais été chose aisée par le passé.