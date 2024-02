L'OM impossible à entraîner, ils sont tous brisés

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a récemment changé d'entraineur. Jean-Louis Gasset va terminer la saison mais la gestion des événements par Pablo Longoria a de quoi laisser songeur.

Au début de saison, l'OM s'avançait en Ligue 1 avec énormément d'ambitions. Le titre en championnat était même envisagé. Force est de constater que le compte n'y est pas du tout. Les supporters phocéens ne comprennent plus où va leur club. L'OM a déjà connu 4 entraineurs depuis le début de cet exercice 2023-24. La pression est souvent dure à gérer pour les techniciens, peu importe leur nom et leur vécu. Ce n'est pas Albert Emon qui dira le contraire.

Sampaoli, Tudor, l'OM les a lessivés

Lors d'un entretien accordé à La Provence, l'ancien entraîneur marseillais n'a pas fait dans la langue de bois concernant le contexte marseillais, qui lessive souvent tout le monde. « A l’OM, je parle de mon expérience, c’est plus dur quand tu es entraineur que quand tu es joueur. Tu es la seule tête qui dépasse. A la différence des autres clubs, il faut juste aller vite et bien tout le temps. C’est ça qui rend le job compliqué. Normalement ça prend trois, quatre cinq mois pour créer un bon collectif, infuser ses idées. Sauf que la patience n’est pas la première qualité des Marseillais. Mais honnêtement, malgré tout ces tracas, l’OM reste le meilleur club du monde. Ici être un bon tacticien est presque dérisoire. Il faut avoir beaucoup d’autres choses. Notamment une personnalité très très très forte. Après quand je vois certains entraineurs qui passent, certains portent bien le costume, ont un gros caractère comme Tudor, Sampaoli ou Bielsa. Mais sur un coup de tête, ils s’en vont du jour au lendemain. Je n’avais jamais vu ça ailleurs. Il n’y a qu’à l’OM où ça se passe comme ça où des mecs qui te paraissent indestructibles sont brisés à force d’être secoués dans cette machine à laver », a notamment indiqué Albert Emon, pas vraiment surpris par tout ce qui se passe à l'OM depuis un certain temps. Cependant, les Phocéens devront finir par trouver la perle rare, sous peine de voir leur projet un peu plus s'enfoncer.