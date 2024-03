L'OM est nul loin du Vélodrome, il accuse

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur de ses deux premiers matchs sous Jean-Louis Gasset, l'OM revient enfin en forme. Autant dire que Clermont, 18e de L1 et en crise, ne devrait pas peser bien lourd samedi. Un journaliste de l'Equipe reste quand même prudent concernant les Marseillais.

Il ne lui a fallu qu'une semaine pour redonner espoir au peuple marseillais. Jean-Louis Gasset a réalisé des débuts solides comme entraîneur de l'OM. Moqué pour son âge avancé, l'ancien adjoint de Laurent Blanc a gagné ses deux premiers matchs à Marseille. Deux succès contre Montpellier et le Shakhtar Donetsk en 4 jours, soit autant que Gennaro Gattuso sur les deux derniers mois ! Surtout, l'OM a été plus séduisant dans le jeu, collant 7 buts à ses adversaires sur ces rencontres avec plus d'occasions créées au passage. De quoi lancer une série alors que Clermont est le prochain adversaire des Phocéens samedi soir.

L'OM, bonnet d'âne de Ligue 1 à l'extérieur

C'est d'autant plus vrai que les Auvergnats sont au fond du trou en ce moment. Dernier de Ligue 1, Clermont a connu d'importantes tensions en interne cette semaine avec notamment une altercation entre Pascal Gastien et Maximiliano Caufriez. Est-on parti vers un large succès de l'OM à Clermont ? Beaucoup le pensent, pas Anthony Clément. Suiveur de l'OM pour le journal L'Equipe, il estime que la progression de l'OM demeure fragile. En plus, Marseille évoluera sans plusieurs joueurs majeurs. Enfin, l'OM est très faible à l'extérieur cette saison (7 points seulement et un seul succès à Lorient).

"Clermont - OM : Attendez-vous une nouvelle démonstration de l'OM ?"🔵⚪️



Pour @anthonyclement, un regain de forme oui, une démonstration non !

« Pour moi, il n’y a pas eu démonstration contre Montpellier. Le score ne doit pas faire oublier que le score aurait pu être bien différent si les deux poteaux de Montpellier étaient entrés. Ça reste une équipe qui garde quelques défauts, une équipe qui doit composer sans Samuel Gigot qui est blessé, Jordan Veretout est aussi ménagé demain alors que c’est un homme fort et que son retour a fait du bien. C’est dur de croire à une stabilité pour Gasset car il est confronté à des problèmes bien différents de ceux qu’il a connus à son arrivée. […] Il y a une chose qu’il ne faut pas oublier c’est que Marseille est la pire équipe de Ligue 1 à l’extérieur. Marseille n’a battu que Montpellier et Donetsk qui restait sur 2 mois de trêve », a t-il indiqué dans l'Equipe de Greg. Plus qu'une balade, la halte de l'OM à Gabriel-Montpied ressemble au test ultime pour dire si l'équipe olympienne est bel et bien guérie.