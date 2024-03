L’OM est fou de Gasset, une prolongation dans les tuyaux ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En l’espace de trois matchs, Jean-Louis Gasset a réussi à relancer l’OM avec trois victoires et un jeu plaisant et offensif. Tout l’inverse de ce que proposait Gennaro Gattuso avant de quitter le navire.

Lors de sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille, qui aurait pu croire que Jean-Louis Gasset allait faire l’unanimité auprès des supporters et des observateurs en l’espace de trois matchs ? En opération commando, le technicien de 70 ans a parfaitement réussi ses débuts en s’imposant contre le Shakhtar Donetsk (3-1), Montpellier (4-1) puis Clermont (5-1). A chaque fois, l’OM a proposé un jeu offensif et a marqué beaucoup de buts. Jean-Louis Gasset a redonné de la confiance à des joueurs qui en manquaient cruellement sous Gennaro Gattuso, à l’instar d’Iliman Ndiaye ou encore d’Ismaïla Sarr, ce qui a permis à Marseille d’engranger les victoires depuis deux semaines.

« Malgré une expérience délicate avec la sélection ivoirienne, Jean-Louis Gasset demeure une référence tactique incontestable » souligne d’ailleurs Le Phocéen dans un édito publié en ce début de semaine, avant de poursuivre.« Gasset ne révolutionne pas le football, il fait simplement ce qu'il avait annoncé en conférence de presse : des choses simples. À l'entraînement, il y a de réelles séquences de travail, des circuits et des schémas de passes que l'on peut retrouver en match. C'est cela que l'on appelle la patte d'un entraîneur sur une équipe » peut-on lire.

L'OM raffole de Jean-Louis Gasset

« Nous avons vécu une saison tellement éprouvante que peu importe l'issue de celle-ci, profitons de cette période faste, apprécions et attendons avec impatience jeudi où Gasset pourrait inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du club » conclut le média pro-OM. On en oublierait presque que Jean-Louis Gasset sera en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dès le mois de juin prochain. Mais s’il continue sur de telles bases, ne serait-ce pas imaginable de voir l’ancien coach de Saint-Etienne et de la Côte d’Ivoire prolonger son aventure en Provence ? Avec l’OM, tout est possible d'autant que Mehdi Benatia, à l'origine de la venue du technicien français de 70 ans, est particulièrement fan de Jean-Louis Gasset.