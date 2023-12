L'OM enfin lancé ‍? Il n'y croit pas une seconde ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Gennaro Gattuso a pu souffler jeudi soir. Son OM a battu l'Ajax 4-3 pour valider sa qualification pour la phase finale de la Ligue Europa. Un superbe match qui rassure certains supporters mais pas Jérôme Rothen, lequel attend le week-end avec impatience pour se prononcer.

Un OM vainqueur, l'Ajax en face, 7 buts marqués, un Vélodrome en feu : Marseille a vécu une belle soirée européenne jeudi soir. Les joueurs phocéens ont su montrer du caractère pour l'emporter 4-3 alors que l'Ajax est revenu trois fois au score. Pierre-Emerick Aubameyang est le symbole d'une possible renaissance marseillaise. Le Gabonais, sifflé par le Vélodrome en début de soirée, a inscrit un triplé dont une superbe bicyclette. L'OM peut-il capitaliser sur ce succès et enfin enchaîner en Ligue 1 au cours du mois de décembre ?

La Ligue 1 plus dure que la Ligue Europa pour l'OM

Certains supporters marseillais et quelques observateurs le pensent. Pour ces optimistes, l'OM a enfin connu son match déclic sous Gennaro Gattuso. Même si l'Ajax ne fait pas une grande saison, le mythique club néerlandais a été un adversaire coriace et a montré beaucoup de qualité sur le plan collectif. De quoi donner plus de valeur à ce succès, ainsi qu'aux 4 buts inscrits par les attaquants de l'OM (13e attaque de Ligue 1 quand même). Néanmoins, Jérôme Rothen est très dubitatif. Le consultant RMC évite la comparaison entre la Ligue Europa et une Ligue 1, plus fermée et plus complexe pour les attaquants marseillais.

🗣️💬 @RothenJerome : "Cette victoire (face à l'Ajax) ne lance pas définitivement la saison marseillaise. Il y a des manques qu'on a encore vu hier" pic.twitter.com/c0cCbtesvo — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 1, 2023

« Non, moi je ne pense pas que la victoire d’hier lance définitivement la saison marseillaise. Il y a des manques qui sont encore là, on l’a encore vu hier. Maintenant, le déclic pour Aubameyang ? Oui, peut-être. Certainement même. […] Mais, quand tu parles du collectif, je suis pas d’accord pour dire : ça y est, c’est le match déclic. Tant mieux en Ligue Europa mais le championnat français est plus compliqué car les équipes sont très regroupées, elles défendent beaucoup et c’est athlétiquement assez élevé en France. Cela se traduit par un manque d’espaces. Il faut de la qualité dans le pied, dans l’œil et malheureusement côté marseillais trop de joueurs en manquent. En coupe d’Europe, je vais te dire pourquoi Aubameyang marque et se crée plus d’occasions, parce que c’est plus ouvert », a t-il expliqué dans Rothen s'enflamme. La réception de Rennes dimanche soir donnera vite un indice sur le niveau de l'OM, vainqueur d'un seul match sur 6 depuis l'arrivée de Gattuso.