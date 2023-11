L’OM en crise, Gattuso ne peut rien faire avec de tels joueurs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les mauvais résultats s’enchainent en championnat et les critiques fusent au sujet du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso, lequel serait déjà menacé par Pablo Longoria et sur la sellette à l’OM.

Une seule victoire en championnat, le bilan est maigre pour Gennaro Gattuso depuis son intronisation à l’Olympique de Marseille afin de remplacer Marcelino, démissionnaire. Le bilan est plus flatteur en Europa League mais globalement, Pablo Longoria attend beaucoup plus de son nouvel entraîneur. Ces dernières semaines, les critiques fusent au sujet de l’ancien capitaine de l’AC Milan en raison des mauvais résultats de l’OM et de la faible amélioration de l’équipe dans le jeu. En revanche, les joueurs ne doivent pas être exonérés de toutes responsabilités selon Marcel Dib.

Effectuer les derniers 𝗮𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 avant #OMAJA 🛠️ pic.twitter.com/FxMWQD3hl9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2023

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, il a donné son avis sur la situation du club phocéen dans les colonnes de La Provence. Et s’il estime que l’on est en droit d’attendre beaucoup mieux de la part de Gennaro Gattuso, il ne faut pas oublier selon lui que les joueurs sont les principaux responsables de la situation délicate dans laquelle se trouve le club phocéen. « Il faut changer quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va droit dans le mur. La situation de l’OM m’inquiète, surtout en championnat. C’est normal d’être préoccupé vu les prestations de l’équipe. L’entraîneur ne peut pas faire de miracle, il fait avec les joueurs qu’il a à disposition » analyse l'ancien joueur de l'OM dans le quotidien provençal avant de conclure.

Gattuso critiqué, il ne faut pas oublier les joueurs

« Mais il faut changer quelque chose ! À lui de trouver la meilleure solution. (...) Le public veut des joueurs qui lui ressemblent, qui s’engagent. Ils doivent mettre le bleu de chauffe, même s’ils sont moyens dans le jeu. Ils doivent prendre leurs responsabilités » estime Marcel Dib, pour qui Gennaro Gattuso ne peut pas faire de miracles avec des joueurs aussi faibles. Mais vu qu’il est beaucoup plus simple de changer un entraîneur plutôt que de changer 20 joueurs, c’est le coach italien qui pourrait très vite faire les frais des mauvais résultats de l’OM. La série de trois matchs à domicile contre l’Ajax, Rennes et Lyon sera décisive pour l’avenir de Gennaro Gattuso à Marseille.