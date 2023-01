L'OM droit au titre, Riolo fait trembler le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La course au titre est totalement relancée avec la défaite du PSG ce week-end, pendant que l’OM et Lens continuent à gagner.

L’étau se resserre pour le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Promis au PSG, le titre de champion de France n’est pas encore dans la poche de Christophe Galtier et de ses joueurs. En effet, la défaite à Rennes ce dimanche, la seconde de suite en déplacement, a totalement relancé le suspense pour le titre. Car pendant que le PSG s’est incliné en Bretagne, l’OM et Lens ont fait le job en gagnant contre Lorient et Auxerre, ce qui a replacé les Sang et Or à trois points du PSG tandis que Marseille n’accuse plus qu’un retard de deux points sur le club de la capitale. De quoi sérieusement trembler pour Neymar, Mbappé et compagnie ? Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a livré son avis sur la course au titre et pour le journaliste de l’After Foot, il est clair que le PSG doit se méfier, plus précisément de l’OM, qu’il voit réaliser une seconde partie de saison monstrueuse alors que les hommes d’Igor Tudor n’auront plus de match de coupe d’Europe à gérer.

L'OM sérieux candidat au titre face au PSG ?

« Compte tenu de ce que produit le PSG, c'est une vraie victoire de Rennes, ce soir. On n'est plus dans la configuration du monstre et du petit. Le petit il fait l'exploit parce que le monstre n'est pas concentré ou ceci ou cela. Mais là ce n’est pas ça, non non. Le PSG est devenu tellement banal qu'une équipe en face qui met un gros pressing et qui y croit, qui réfléchit tactiquement, il n'y a aucun problème, ils peuvent battre le PSG. Lens et l'OM peuvent commencer à sérieusement penser au titre. Quand je vois jouer l'Olympique de Marseille, qui est sur une série extraordinaire. Je ne vois pas qui peut les arrêter » a estimé Daniel Riolo, qui voit l’OM comme un sérieux prétendant au titre de champion de France cette saison, si le PSG ne se reprend pas vite en main. Tout dépend néanmoins de Mbappé, Neymar et ses coéquipiers, lesquels peuvent écraser la concurrence s’ils retrouvent leur meilleur niveau. Mais l’enchainement des matchs pour le PSG avec la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions peut permettre à l’OM et à Lens de grappiller des points sur le club parisien dans les semaines à venir.