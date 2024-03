L’OM a cinq joueurs pour rouler sur le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM n’est pas favori face au PSG dimanche soir au Vélodrome, car l’effectif de Jean-Louis Gasset est décimé après cette trêve internationale. Certains leaders joueront un rôle crucial pour espérer un résultat.

La trêve internationale a été terrible pour l’Olympique de Marseille, qui a enregistré les blessures de Bamo Meïté, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Ulisses Garcia et Jonathan Clauss. Ces absences s’ajoutent à celles de Samuel Gigot, Valentin Rongier et d’Amir Murillo et fragilisent considérablement l’équipe de Jean-Louis Gasset avant le choc face au Paris Saint-Germain, dimanche soir au Vélodrome. A Marseille, on se demande bien quelle équipe l’entraîneur de 70 ans va-t-il pouvoir aligner contre l’armada parisienne dans quatre jours. Heureusement, il reste quelques leaders importants pour tenter de réaliser un match référence et de l’emporter face au PSG dimanche, une victoire qui serait la bienvenue dans la course au top 4, deux semaines après la défaite à Rennes.

EdF : Jonathan Clauss se blesse, la réaction de Benatia guettée https://t.co/ZzcFW1ltS9 — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2024

Dans son édito, Le Phocéen a cité les cinq leaders qui doivent permettre à l’OM d’espérer un bon résultat face au PSG et cela malgré les nombreuses absences : Aubameyang, , Veretout, Kondogbia, Balerdi et Mbemba. « Pierre-Emerick Aubameyang est impeccable. Le meilleur buteur de l'OM marche sur l'eau depuis l'arrivée de Gasset avec 8 buts en 7 matchs. Les leaders Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia (à l'exception de la dernière semaine où il a pioché physiquement), Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba ont pris les choses en mains. Et il faudra que tout le monde se mette à un haut niveau pour espérer finir en trombe » écrit le média pro-OM dans son édito. Si l’un des leaders est défaillant, il est clair que l’OM aura beaucoup de mal à espérer un résultat positif dimanche soir face à un PSG bien plus armé malgré les absences de Marquinhos et de Bradley Barcola. En attendant, Jean-Louis Gasset a quatre jours pour se creuser la tête et trouver une équipe cohérente en dépit de tous les blessés qui composent son effectif.