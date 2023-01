L'Europe s'emballe, Longoria et l'OM pour une folie au mercato ?

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec l'ouverture du mercato hivernal, plusieurs joueurs vont avoir l'opportunité de rejoindre d'autres clubs plus huppés. C'est le cas d'Azzedine Ounahi. Révélation de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc qui est courtisé par de nombreuses équipes dont l'OM.

Actuellement troisième de la Ligue 1, l'OM est dans une grande forme et reste sur 4 victoires et 1 match nul lors des cinq derniers matchs de championnat. Une bonne dynamique que les Marseillais espèrent poursuivre avec un recrutement intensif qui pourrait permettre à la formation d'Igor Tudor d'accrocher le podium à la fin de saison et de réaliser un bon parcours en Coupe de France. Afin de valider ces objectifs, Pablo Longoria compte bien s'offrir les services d'Azzedine Ounahi. Selon les informations de Saber Desfarges, Pablo Longoria est régulièrement en contact avec l'entourage du milieu de terrain mais n'a pas encore entamé des discussions avec le SCO d'Angers pour un transfert. Le FC Barcelone est également intéressé puisque le joueur de 22 ans plaît à Xavi. Néanmoins, la formation catalane n'a pas les moyens pour dépenser cet hiver.

L'OM a une grosse concurrence pour Ounahi

- L’OM est intéressé par Azzedine Ounahi. Pablo Longoria est en contact régulier avec son entourage, mais pas encore avec Angers.



Un concurrent en moins pour l'OM qui va toutefois devoir se montrer plus persuasif que d'autres clubs italiens ou anglais. Le journaliste de Téléfoot précise également que l'international marocain (17 sélections) est sur le point de changer d'agent. Naples, équipe sensation de ce début de saison 2022/2023 aurait formulé une offre légèrement inférieure à 20 millions d'euros pour la pépite angevine. Leeds United a montré un intérêt supérieur avec une proposition à 25 millions d'euros. Pour le moment, ni la direction d'Angers ou Azzedine Ounahi n'ont encore pris une décision concernant l'avenir de celui qui a ébloui le Mondial au Qatar. Les prétendants vont tout faire pour recruter le natif de Casablanca. L'OM est prévenu, la bataille sera rude pour enrôler l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts.