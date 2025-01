Il refuse l'OM, il avait zéro confiance

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouveau latéral polyvalent, l’Olympique de Marseille s’est heurté à un mur. Nicola Zalewski refuse de rejoindre le club de la Canebière par peur que Roberto De Zerbi s’en aille à la fin de la saison en cours.

L’Olympique de Marseille, on peut le dire, entre dans un état de panique qu’il n’avait pas forcément prévu. Son mercato hivernal a pris une tournure intéressante au moment de la vente d’Elye Wahi. La direction phocéenne a récupéré une jolie somme d’argent, laquelle lui permet de passer la seconde pour faire venir de nouvelles recrues. Parmi les joueurs susceptibles de s’engager avec l’OM dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, un certain Nicola Zalewski. Son profil atypique de droitier évoluant quasi systématiquement au poste de piston gauche intéressait particulièrement la direction phocéenne et Roberto De Zerbi. Toutefois, un revirement total de situation oblige le tandem Longoria-Benatia à se pencher définitivement sur une autre piste.

Zalewski, peureux, refuse l’OM

Tel et Gouiri à l’OM pour 20 millions, l’incroyable coup de Longoria https://t.co/WWdK65DRlM — Foot01.com (@Foot01_com) January 30, 2025

Tout était parti pour que Nicola Zalewski s’engage avec l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Pablo Longoria était prêt à poser 6 millions d’euros, bonus compris, pour s’offrir l’international polonais. Finalement, le joueur a refusé de rejoindre le club de la Canebière alors qu’un accord avait été trouvé avec l’AS Roma. La presse italienne est unanime sur son cas : le joueur, qui n'est pas titulaire indiscutable au club de la Louve, n’a accepté de rejoindre la Ligue 1 uniquement pour être coaché par Roberto De Zerbi. Problème, Zalewski n’a pas la certitude que l’ancien entraineur de Sassuolo sera encore sur le banc marseillais la saison prochaine. La peur d'un départ du technicien italien après une saison, comme cela a pu être le cas par le passé avec Jorge Sampaoli ou Igor Tudor ?

À la place, Nicola Zalewski veut rejoindre l’Inter Milan, indique La Repubblica. Des discussions ont désormais lieu entre la Roma et le champion en titre pour un prêt assorti d’une option d’achat d’un montant situé entre 6 et 7 millions d’euros. Des négociations qui se font donc sans les dirigeants marseillais qui doivent dorénavant passer à autre chose. Ce revirement de situation doit certainement irriter Roberto De Zerbi qui commence à se lasser des prestations de Quentin Merlin.