Hécatombe avant OM-PSG, le fantôme de Bielsa appelé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Face à l'incroyable série de blessures à Marseille, Jean-Louis Gasset a rappelé un ancien chouchou de Marcelo Bielsa, qui vient de rejoindre l'OM pour évoluer en réserve en National 3. Le PSG arrive dimanche...

L’Olympique de Marseille ne sait plus où donner de la tête en ce qui concerne son infirmerie. Les blessures s’accumulent au sein du club provençal, qui pensait pouvoir profiter de la trêve internationale pour récupérer quelques joueurs. Mais non seulement ce n’est pas le cas avec des mauvaises nouvelles concernant Valentin Rongier par exemple, mais en plus de nouveaux blessés sont arrivés. Jonathan Clauss est sorti out pour trois semaines du match de la France au Vélodrome pour le Chili, et sa doublure Amir Murillo a été opérée des adducteurs et ne reviendra pas avant encore un mois. Même chose dans l’axe où Samuel Gigot ne sera pas prêt pour le Classique face au PSG, et Bamo Maïté vient probablement de dire adieu à sa saison en raison d’une chute de Luis Henrique sur sa jambe à l’entrainement.

Un ancien protégé de Bielsa... il y a 10 ans

C’est donc légitimement un peu la panique dans les rangs marseillais, surtout que c’est tout de même l’attaque du PSG qui se profile pour dimanche au Vélodrome. Résultat, un membre de l’ancienne garde de l’OM pourrait bien faire un retour totalement imprévu dans les prochains jours. Il s’agit de Stéphane Sparagna, ancien minot du club plébiscité par Marcelo Bielsa pour faire ses grands débuts en 2014, et qui était revenu l’été dernier pour donner un coup de main et apporter son expérience à la réservée dirigée par Jean-Pierre Papin. A 29 ans, Sparagna tient la baraque en N3, mais il n’avait jamais été question de le mettre dans le groupe ou même sur le terrain en Ligue 1. Selon La Provence, cela reste une solution envisagée par Jean-Louis Gasset, qui aimerait aussi un autre défenseur de la réserve en la personne de Roggerio Nyakossi, qui n’a encore jamais joué en Ligue 1 avec Marseille. Des solutions de dernier recours, alors que le coach olympien pourrait réserver une autre surprise, en tentant d’aligner Jean Onana ou Pape Gueye en défense centrale pour dépanner une fois de plus. Du bricolage qui ne fait clairement pas plaisir au staff de l’OM, qui pensait avoir deux semaines pour préparer ce Classique face au PSG dans de meilleures conditions.