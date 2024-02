Gattuso viré, l'OM a honte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le match nul concédé par l'OM au Vélodrome contre une faible équipe de Metz a mis encore plus de pression sur un Gennaro Gattuso dont le départ est désormais ouvertement souhaité.

Nommé dans la foulée de la démission de Marcelino, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille n'a pas réellement fait mieux que son éphémère prédécesseur espagnol, lequel avait ensuite fait hurler les supporters du club phocéen en expliquant que l'OM n'était pas organisé pour réussir d'énormes performances. Mais, après le triste 1-1 face à Metz, qui restait sur 7 défaite consécutive cette saison en Ligue 1, le Marseille de Gattuso est totalement à l'arrêt en Championnat et là aussi les statistiques le prouvent. Depuis qu'il a repris les commandes du club de Pablo Longoria, l'OM a pris 21 points sur 45, et n'a pas encore gagné un seul match en 2024, la dernière victoire remontant au 17 décembre dernier. Alors forcément, sur les réseaux sociaux, la tête de l'Italien est réclamée de plus en plus fortement.

Gattuso à l'OM, le bilan est terrible

Sans aller jusqu'à demander que Gennaro Gattuso soit viré, l'influenceur Marwan Belkacem résume la pensée, courtoise, de pas mal de monde au sein de la communauté des supporters marseillais. « Gattuso en tant que coach est un trouillard. Pas un seul coach dans l'histoire récente ne s'est imposé à l'OM sans imposer sa patte : Bielsa, Sampaoli ou encore Tudor. Gattuso sur-intellectualise pour montrer patte blanche alors que ça démontre simplement qu'il ne maîtrise rien », écrit MB, qui pense que celui que Pablo Longoria a choisi au coeur de l'automne n'est pas du tout l'homme qu'il faut pour permettre à l'Olympique de Marseille de briller, malgré un effectif pas si mauvais que cela. Et il n'est pas le seul à le penser.

Gennaro Gattuso compte 21 points après 15 matchs sur le banc avec l'@OM_Officiel en @Ligue1UberEats soit le plus faible total pour un entraîneur sur un même mandat à la tête du club phocéen dans l'élite depuis José Anigo en 2014 (21). #OMFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 9, 2024

D'autres voix, plus véhémentes, exigent que le président de l'OM prenne ses responsabilités sans attendre très longtemps. Toujours sur X (anciennement Twitter), Le Marseillais est lui expéditif : « Oui Gattuso n'est pas l'homme de la situation, encore plus ce soir après son interview, il est au fond du trou, où il démissionne ou le président le vire pour sauver ce qu'il reste, vivement le retour des blessés et de Mbamba pour redresser la tête. » Tandis que sur RMC, Colette Cataldo, supportrice emblématique de l’OM âgée de 60 ans, est dépitée : « Je lui ai dit, à Gattuso lors de la réunion : « Tu devrais montrer tes matchs comme joueur à ton équipe ». Il m'a regardé et il n’a pas eu de réponse. » Pour l'instant, le départ de l'Italien n'est pas programmé, mais on a vu tellement de choses folles ces dernières saisons à Marseille, qu'il ne faudrait pas parier sa maison que Gennaro Gattuso sera en poste jusqu'à la fin du championnat.