Gattuso bientôt viré, Longoria et Benatia en alerte ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La nouvelle défaite de l’OM dimanche soir sur la pelouse de Brest (1-0) jette un énorme doute sur l’avenir de Gennaro Gattuso à la tête de l’équipe pour les semaines à venir.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, Gennaro Gattuso aura-t-il le privilège de rester l’entraîneur du club phocéen pour les quatre mois à venir ? Rien n’est moins sûr après la nouvelle défaite olympienne sur la pelouse de Brest dimanche soir, malgré une supériorité numérique de 30 minutes. Incapables de se créer la moindre occasion en jouant à 11 contre 10, les hommes de Gennaro Gattuso ont de nouveau sombré en s’inclinant dans les ultimes instants de la rencontre. Quelques minutes avant la rencontre, Mehdi Benatia disait au Canal Football Club qu’il adorerait créer un projet de trois à quatre ans avec l’entraîneur italien. Cela a peu de chances d’arriver et l’ex-entraîneur de l’AC Milan et de Naples pourrait même être écarté d’ici la fin de la semaine.

🚨 DOCUMENT RMC SPORT 🚨



Longoria et Benatia ont eu une grosse discussion après la défaite de l'OM à Brest. pic.twitter.com/kuUjjc7BKL — RMC Sport (@RMCsport) February 18, 2024

Comme le rapporte RMC, le conseiller sportif de l’OM et son président Pablo Longoria semblaient s’activer dans les travées du stade Francis le Blé dimanche soir pour préparer la suite des évènements. Une vidéo publiée par RMC montre les deux dirigeants en grande discussion avant de se mettre à l’abris des caméras. On notera par ailleurs que Pablo Longoria a ensuite multiplié les allers-retours, téléphone en main et visiblement en grande discussion avec un interlocuteur au bout du fil. Les supporters de l’OM espèrent une décision rapide avec un changement d’entraîneur et un électrochoc pour sauver une fin de saison qui s’annonce chaotique dans les conditions actuelles. Jeudi, l’Olympique de Marseille aura une pression maximale en barrage retour de l’Europa League car une élimination européenne sonnerait presque la fin des ambitions du club phocéen en 2023-2024… A moins d'un changement rapide d'entraîneur ? En tout cas, Gennaro Gattuso est sous pression comme jamais depuis son arrivée et il a en a bien conscience au vu de son discours fataliste après la défaite à Brest dimanche.