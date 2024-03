Gasset a remis l’OM au travail, Gattuso ne va pas aimer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Satisfait de ses débuts à l’Olympique de Marseille, Quentin Merlin n’a pas été gêné par le changement d’entraîneur. Au contraire, le latéral gauche arrivé cet hiver a constaté une amélioration dans les séances d’entraînement depuis la nomination de Jean-Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso.

Sans faire de bruit, Quentin Merlin s’est immédiatement installé dans le onze à l’Olympique de Marseille. L’ancien Nantais donne satisfaction à l’entraîneur Jean-Louis Gasset et se réjouit de ses débuts sous ses nouvelles couleurs. « A Nantes, j'étais un peu le chouchou, j'avais besoin d'un autre challenge, a expliqué le latéral gauche au journal La Provence. Après des débuts timides à Lyon (défaite 1-0 le 4 février), j'ai pris mes marques au fur et à mesure et gagné en confiance. Je dois continuer comme ça, cela me plaît et je sens que cela plaît à mes coéquipiers. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par QUENTIN MERLIN ✌🏼 (@quentin_merlin34)

Optimiste, Quentin Merlin reste néanmoins lucide sur sa marge de progression. L’international Espoirs français se sent capable d’apporter beaucoup plus. « Offensivement je dois être plus précis, perdre moins de ballons, travailler la qualité des centres et donner plus de ballons chauds pour mettre en danger l'adversaire, a-t-il énuméré. Défensivement, je dois être plus solide et je dois faire mieux sur l'orientation lorsque le ballon est à l'opposé. Je travaille beaucoup là-dessus. »

Un changement de coach bénéfique

Cela tombe bien, la recrue hivernale constate un changement dans la qualité des entraînements depuis que Jean-Louis Gasset a remplacé Gennaro Gattuso. « La concurrence est réévaluée quand il y a un nouveau coach, les entraînements sont plus intenses et meilleurs, a comparé Quentin Merlin. Le coach Gasset apporte beaucoup de sérénité, il échange beaucoup avec les cadres de l'équipe. La méthode de travail est différente, mais nous restons nous-mêmes. » L’Italien appréciera, lui qui réclamait davantage d’implication de la part de ses hommes.