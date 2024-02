EL ‍: Gasset signe sa première victoire, l'OM file en huitièmes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Barrage retour de l'Europa League

OM - Shakhtar Donetsk : 3-1

Buts : Sudakov (12e) pour le Shakhtar ; Aubameyang (23e), Sarr (74e) et Kondogbia (81e) pour l'OM

En grande difficulté après quinze minutes de jeu, l'OM a tout renversé au Vélodrome et a validé sa qualification pour les 8es de finale de l'Europa League contre le Shakhtar Donetsk (3-1).

Pour la première de Jean-Louis Gasset, l'Olympique de Marseille débutait la rencontre de la pire des façons en concédant un pénalty à la fin du premier quart d'heure. La faute de Jonathan Clauss est très légère mais cela a suffi pour que l'arbitre désigne le point de penalty. Sudakov ne se faisait pas prier et permettait au Shakhtar d'ouvrir la marque. Les pieds marseillais tremblaient et les joueurs de l'OM n'arrivaient pas à se créer la moindre occasion, jusqu'à une récupération haute d'Harit qui servait Aubameyang, ultra-efficace comme d'habitude en Europa League et qui parvenait à égaliser avant la mi-temps.

Le second acte était totalement à l'avantage des Olympiens et la victoire se dessinait dans le dernier quart d'heure grâce aux buts coup sur coup de Sarr puis de Kondogbia. Victorieux à une seule reprise en 2024 avant ce match, l'OM se donne un grand bol d'air frais avec cette victoire face aux Ukrainiens et valide son ticket pour les 8es de finale de l'Europa League. Début d'aventure idéal pour Jean-Louis Gasset, qui avait aligné son équipe en 3-5-2 ce jeudi soir, un système que Gennaro Gattuso refusait d'utiliser, avant la réception de Montpellier dimanche soir en Ligue 1.