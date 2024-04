EL ‍: Clauss et Sarr forfaits pour OM-Benfica

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jean-Louis Gasset a confirmé ce mercredi en conférence de presse les forfaits de Jonathan Clauss et d’Ismaïla Sarr pour le quart de finale retour de l’Europa League entre l’OM et Benfica.

Confronté à une vague de blessures, Jean-Louis Gasset ne pourra pas compter sur les retours de Jonathan Clauss et d’Ismaïla Sarr contre Benfica jeudi soir. L’espoir était de mise pour que le coach de l’Olympique de Marseille récupère ses deux titulaires du couloir droit, tous les deux blessés lors de la trêve internationale. Mais l’ancien Rennais et le latéral de l’Equipe de France sont trop justes et aucun risque ne sera pris avec eux pour le quart de finale retour de l’Europa League. En revanche, l'entraîneur marseillais enregistre le retour d’un absent longue durée, Amir Murillo. Un renfort bienvenu pour Jean-Louis Gasset, privé de Clauss donc mais aussi de Merlin, blessé pour encore 15 jours à la cheville et d’Ulisses Garcia, qui n’a pas été inscrit sur la liste de l’UEFA.