Coup de théâtre à l'OM, Andre Ayew de retour

L'OM va vivre un mois de janvier actif sur le marché des transferts. Parmi le secteur de jeu que souhaite renforcer Igor Tudor : l'attaque.

A Marseille, tous les mouvements semblent possibles en ce mois de janvier. Gerson et Luis Suarez sont déjà partis et Mattéo Guendouzi pourrait prochainement en faire autant. Du côté des arrivées, l'OM a réussi un joli coup en recrutant Ruslan Malinovskyi. Et l'ancien joueur de l'Atalanta devrait ne pas être le seul élément offensif à arriver à Marseille cet hiver. Pour continuer à être ambitieux en cette seconde partie de saison, Igor Tudor souhaite voir la venue d'autres joueurs. Pablo Longoria sonde le marché et d'après les informations de Ghanasoccernet, l'OM pourrait bien recruter... André Ayew.

Actuellement à Al-Sadd au Qatar, André Ayew aurait des envies d'ailleurs. Et il songerait à revenir à l'OM pour y terminer sa carrière. A 33 ans, le Ghanéen en a encore sous le pied et bénéficie d'une belle expérience au plus haut niveau. De plus, il connait déjà très bien Marseille, pour y avoir évolué de 2005 à 2015, formation incluse. André Ayew est aussi un joueur très apprécié par les fans de l'OM, ce qui n'est pas à négliger. Il viendrait en plus dans un rôle de remplaçant et son apport dans le vestiaire auprès des jeunes pourrait bien aider Igor Tudor dans le gestion de son effectif, alors que la lutte pour le podium ne sera pas de tout repos. Reste à savoir si ce dossier sera maintenant validé par Pablo Longoria, qui ne pourrait pas faire de plus-value sur une future vente d'André Ayew, alors que l'OM a grandement besoin de renflouer ses caisses. Les prochaines heures nous en diront plus. Mais une chose est sûre, le mercato hivernal n'a pas encore livré toutes ses surprises sur la Canebière...