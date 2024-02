Clauss ingérable à l’OM, les Bleus n’y croient pas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur le départ en fin de mercato hivernal, Jonathan Clauss ne donnait plus satisfaction à l’Olympique de Marseille. Le latéral droit n’avait plus la même implication au quotidien. Une version étonnante pour l’entourage de l’équipe de France, où le Marseillais a toujours adopté un comportement irréprochable.

A quoi joue l’Olympique de Marseille avec Jonathan Clauss ? Dans les derniers jours du mercato, alors qu’il réalisait jusqu’ici une saison convaincante, le latéral droit a subitement obtenu le statut d’indésirable. Sa sortie sur blessure face à Monaco (2-2) le 27 janvier dernier a déclenché une étonnante réaction de la part de ses supérieurs, persuadés que l’ancien joueur du Racing Club de Lens se ménage à la moindre douleur. Le président Pablo Longoria et l’entraîneur Gennaro Gattuso ont en effet critiqué le professionnalisme de Jonathan Clauss.

Des déclarations incompréhensibles pour l’ancien Marseillais Eric Di Meco, notamment vis-à-vis du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. « Le président dit à Deschamps que Jonathan Clauss n’est pas un bon mec, qu’il n’est pas sérieux et qu’il pense qu’à sa gueule, s’est étonné le consultant de RMC. Didier, il fait attention à ça. On n’arrête pas de le dire qu’il fait attention à la mentalité des mecs. Donc là, tu as un président de l’OM qui vient de flinguer un joueur aux yeux de Didier Deschamps. »

Un message de soutien pour Clauss

Affecté par sa non-convocation pour la Coupe du monde 2022, l’international français va-t-il de nouveau perdre sa place avant l’Euro 2024 ? A priori, il en faudra beaucoup plus pour refroidir Didier Deschamps. Jonathan Clauss a toujours adopté un comportement exemplaire pendant les rassemblements. Alors pendant la campagne médiatique de l’Olympique de Marseille contre son latéral, « dans l’entourage des Bleus, on a été très surpris de l’épisode au point de lui envoyer un message de soutien », écrit le journal L’Equipe. Un geste rassurant pour le Marseillais en pleine tempête.