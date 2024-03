Christophe Galtier à l'OM, c'est déjà fini ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si Jean-Louis Gasset connaît des débuts excellents avec l'Olympique de Marseille, le club phocéen envisage tout de même la possibilité d'avoir un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Le choix Christophe Galtier a d'ores et déjà été écarté.

Christophe Galtier n'a jamais caché son souhait d'entraîner l'OM. Fan du club depuis toujours, il a pour le moment connu différentes expériences, avec l'ASSE, l'OGC Nice, le LOSC et dernièrement le Paris Saint-Germain. Deux fois champion de France, Galtier reste un coach expérimenté, qui connaît très bien la Ligue 1. Actuellement, le technicien français est sous contrat avec Al-Duhail, au Qatar. Son bilan est plutôt décevant avec 4 victoires, 3 matchs nuls ainsi que 7 défaites. Néanmoins, son nom est toujours associé à Marseille. Un club où il a évolué, et où son parcours avait de quoi séduire, même s'il était passé par la case PSG avant cela. Pourtant, d'après les informations de Foot Mercato, l'OM n'envisage pas de proposer le poste d'entraîneur à Christophe Galtier. Au contraire, Paulo Fonseca est lui, la priorité si Jean-Louis Gasset ne prolonge pas son contrat.

L'OM ferme la porte à Galtier, pas à Paulo Fonseca

❌️ Christophe Galtier n'est pas dans la short list de l'OM pour le poste d’entraîneur la saison prochaine.https://t.co/Oxw5Q7EoTh pic.twitter.com/3zHzcDXgr3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 28, 2024

Pour le moment, Jean-Louis Gasset n'est là que jusqu'à la fin de la saison. Mais s'il parvient à redresser l'OM comme il est actuellement en train de le faire, alors une prolongation ne serait pas inenvisageable. Toutefois, Marseille réfléchit à l'avenir et à la possibilité de convaincre Paulo Fonseca. Arrivé sur le banc de Lille en 2022, le Portugais est l'un des entraîneurs les plus appréciés en Ligue 1. L'ancien coach de l'AS Rome plaît beaucoup aux dirigeants marseillais. Pablo Longoria a encore quelques semaines avant de prendre sa décision. Marseille est pour le moment encore en lice pour se qualifier en Ligue des Champions et doit disputer une double confrontation face au Benfica Lisbonne en 1/4 de finale de l'Europa League. Tandis que le LOSC de Paulo Fonseca est également proche du dernier carré de la Conference League, même s'il reste l'obstacle Aston Villa à passer. L'occasion pour Paulo Fonseca de briller encore un petit peu plus, et de faire encore oublier un Christophe Galtier qui n'a visiblement pas beaucoup de soutien chez les hauts dirigeants de l'OM.