Cet attaquant range son casier, l’OM n’en veut plus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria pensait réaliser une belle affaire en récupérant Joaquin Correa en prêt. Mais l’attaquant argentin de l’Inter Milan est un énorme flop à l’OM et ne sera pas conservé.

15 matchs, 0 but. Joaquin Correa est indiscutablement un flop du mercato à l’Olympique de Marseille. Que ce soit avec Gennaro Gattuso ou avec Jean-Louis Gasset, l’international argentin est très peu utilisé et n’a pas été capable de réaliser un bon match sous les couleurs olympiennes. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée à 15 millions d’euros, l’international argentin sait déjà qu’il ne sera pas conservé par l’OM lors du prochain mercato. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport dévoile que Pablo Longoria a signifié à ses homologues de l’Inter Milan qu’il allait leur renvoyer Joaquin Correa à la fin de la saison. Mais l’attaquant argentin de 29 ans va avoir un sérieux problème pour la suite de sa carrière, car les Nerazzurri n’ont pas non plus l’intention de le conserver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joaquin Correa (@tucucorrea)

Même si Alexis Sanchez arrive en fin de contrat et qu’une place va donc se libérer dans la rotation des attaquants à l’Inter, l’entraîneur Simone Inzaghi n’a aucunement l’intention de faire de la place à Joaquin Correa. Ce dernier n’entre pas dans ses plans, et l’actuel leader de la Série A va donc devoir se débrouiller pour lui trouver une porte de sortie. Au vu de sa saison blanche à l’Olympique de Marseille, ce ne sera pas chose aisée. En Espagne, Joaquin Correa garde une belle cote après son passage réussi au FC Séville, tout comme en Italie, où ses performances à la Lazio Rome n’ont pas été oubliées par tous les clubs. Mais à priori, les portes des grands clubs européens se sont désormais fermées pour Joaquin Correa, qui va devoir consentir de gros efforts sportifs et financiers pour la suite de sa carrière. A moins que l’Inter ne parvienne pas à s’en débarrasser et soit contraint de le conserver dans son effectif une saison de plus, ce qui ne sera plus le problème de l’OM à compter du 30 juin prochain.