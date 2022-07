C'est le feu à l'OM, Igor Tudor peut tout faire exploser

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM connaît une préparation agitée. Au-delà des défaites sur le terrain, la transition entre l'ère Sampaoli et celle d'Igor Tudor n'est pas simple. Le tempérament du Croate et ses attentes ont provoqué bien des tensions. Il doit se remettre en question pour le bien de l'OM.

Avant même de disputer le premier match de championnat, Igor Tudor a fait monter la température à l'OM. Il n'aura fallu que quelques semaines au Croate pour connaître ses premiers accrocs et surtout ses premières tensions avec le vestiaire marseillais. L'épisode le plus tendu vient de survenir lors du séjour olympien en Angleterre. Tudor s'est fortement accroché avec le milieu brésilien Gerson. Ce dernier a même menacé de quitter le rassemblement et ses coéquipiers. Un épisode dans la lignée de diverses frictions ayant eu lieu entre l'effectif marseillais et son nouveau coach.

Tudor et son exigence italienne confrontés à un mur

Car, pour le moment, le mariage entre Igor Tudor et le vestiaire marseillais n'est pas des plus idylliques. Successeur de Sampaoli, il n'arrive pas tout à fait avec la même philosophie de jeu. Son jeu est plus direct que son prédécesseur, quant à ses méthodes, elles sont puisées dans la culture tactique italienne si différente de celle de Sampaoli. Tudor n'hésite pas à se montrer exigent avec son groupe et a imposé sa vision des choses. Pour le journaliste Mathieu Grégoire qui suit l'OM pour l'Equipe, Tudor doit savoir s'adapter à ses joueurs et surtout à son environnement marseillais sous peine d'échouer à coup sûr.

« Igor Tudor, il est face à un double chantier. D’un côté, il est en train de détricoter tout ce qui a été fait par Sampaoli et passer d’un jeu de possession à un jeu direct. Et, dans le même temps, il le fait un peu à la façon marche ou crève, commando, et Pablo Longoria appelle cela un peu une culture italienne. Mais, en face, vous avez des joueurs qui repartaient sur une saison avec Jorge Sampaoli, dans un style qu’ils connaissaient. Des joueurs qui se disent aussi, nous on a fait deuxième de Ligue 1 donc il est bien gentil le Croate qui vient de l’Hellas Vérone et qui a été neuvième de Serie A. Il va peut-être falloir que lui prenne aussi des gants, en tout cas qu’il ait une meilleure communication. Gerson, il a quand même voulu quitter le stage en Angleterre alors que ça a été le meilleur joueur de la fin de saison dernière », a t-il décrypté dans l'Equipe du soir. De quoi déjà mettre la pression à Igor Tudor alors que la saison n'a pas encore commencée et qu'elle sera difficile avec la gestion de la C1.