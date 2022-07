C'est fait, Igor Tudor arrive à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Au lendemain du départ brutal de Jorge Sampaoli, qui avait tout de même laissé entendre à son retour de vacances que la situation actuelle ne lui plaisait pas, l’Olympique de Marseille a déjà trouvé son remplaçant.

Il s’agit d’Igor Tudor. Selon plusieurs médias, dont La Provence et Gérard Romero, le technicien croate est même attendu ce samedi à Marseille pour finaliser son arrivée. L’ancien défenseur central, qui avait amené la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde en 1998, a fait la grande partie de sa carrière en Italie, de la Juventus en tant que joueur, à l’Hellas Vérone la saison dernière comme entraîneur. Malgré une place bien calé au milieu de tableau, il n’a pas prolongé l’aventure et se retrouvait donc libre. Un gros avantage pour l’OM dans les discussions, même si Pablo Longoria avait ciblé depuis longtemps le Croate de 44 ans.

☎️El OM sigue intentando pescar en el Barça.



🛫🛬La marcha de Sampaoli se completa con la llegada del Igor Tudor.



⚽️El croata el lunes por la tarde ya estará con el equipo en Marsella.



🤝Firmará per 2 temporadas. Todo cerrado#mercato pic.twitter.com/eKraVls8qi — Gerard Romero (@gerardromero) July 2, 2022

Son arrivée en Provence ce samedi devrait permettre de faire grandement avancer le dossier, et lui présenter les grandes lignes. Sa signature est envisagée pour lundi, et son contrat portera sur les deux prochaines saisons. Un tremblement de terre rapidement maitrisé par Pablo Longoria, qui sait que le Croate sera très largement attendu au tournant avec la Ligue des Champions et la Ligue 1 à venir cette saison.