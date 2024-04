Bougheraba en superstar d'OM-PSG, le tifo qui fait scandale

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Enorme polémique sur le tifo d'entrée des joueurs de l'OM et du PSG ce dimanche soir. La mise en avant de Redouane Bougheraba est au mieux mal choisie, au pire sponsorisée par le diffuseur de la rencontre qui promeut son spectacle.

Plein comme un oeuf, le Stade Vélodrome a subi une nouvelle déconvenue avec la victoire du PSG en terre marseillaise. Pourtant, les supporters de l'OM ont tout donné pour pousser leur équipe dans ce match toujours très attendu. Le spectacle d’avant-match est aussi un grand classique, avec toujours des tifos spectaculaires et des banderoles musclées. Mais la décision des South Winners de mettre en avant l’humoriste Redouane Bougheraba a beaucoup fait tiquer. Surtout qu’Amazon, diffuseur de la rencontre et partenaire du spectacle du comique au Vélodrome, serait derrière ce tifo « sponsorisé », selon le compte « L’Olympien », suivi par plus de 40.000 abonnés. « Une aberration, comme cela a pu être accepté par un groupe ? », a déploré le compte spécialisé, qui sait que la mention « à jamais le premier », fait référence au fait que Bougheraba sera le premier humoriste à jouer au Vélodrome.

Le jour des 4 ans de la mort de Pape Diouf

Et L’Olympien n’est pas le seul à s’offusquer de cette mise en avant très corporate de la part d’Amazon, qui a bien sûr filmé largement ce tifo sur ses antennes dans l’avant-match. « Qu’un jour de Clasico, un 31 mars, quatre ans jour pour jour après la mort de Pape Diouf, qu’on se donne la peine de faire un tifo sur Bougheraba alors que Pape Diouf n’a eu droit qu’à quelques banderoles dans un Vélodrome vide un an après la période Covid. Moi cela me fait mal. Je ne suis pas très objectif car Pape Diouf je le considère comme un modèle par rapport à son parcours. C’est l’un des plus grands présidents de l’histoire de ce club, et je prends comme référence les propos des Marseillais eux-mêmes. J’aurais trouvé ça logique que ce soir le tifo soit consacré à Pape Diouf. C’est dommage et c’est assez éloquent sur ce qu’est la sociologie des tribunes », a balance Tidiany M’Bo, le consultant de Winamax pour qui ce choix est incompréhensible.

Un avis largement partagé, et la mise en avant du comique n’est absolument pas justifiée, sauf par de possibles raisons commerciales, aux yeux des suiveurs de l’OM. « Mandanda il est resté 89 ans il n’a pas eu un tifo par contre Redouane Bougheraba il a droit lui », a déploré Lino Treize, influenceur marseillais qui ne comprend pas comment les joueurs ou présidents historiques du club ne reçoivent pas plus d’hommage de la part des supporters.