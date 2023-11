Benatia conseille et JPP en réserve, la révolution est en marche à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l'Olympique de Marseille a annoncé l'arrivée de Medhi Benatia comme conseiller sportif du club. Jean-Pierre Papin devient de son côté l'entraîneur de la réserve.

Il était dans les petits papiers de l'OM depuis déjà quelques semaines, pour devenir le directeur sportif du club phocéen. Medhi Benatia va finalement occuper le poste de conseiller sportif. Avec Pablo Longoria et Stéphane Tessier, il participera à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du Marseille, dans le but d'attirer des joueurs, de les former et de permettre à ses fameux talents de rester le plus longtemps possible à l'OM. Avec Roberto Malfitano, il assurera également des missions de détection et de scouting. Pour Jean-Pierre Papin, qui occupait jusqu’à présent le rôle d’ambassadeur du club et de conseiller sportif du Président Pablo Longoria, le ballon d'or 91 sera chargé d'entraîner l'équipe réserve de son ancien club. L'ancien attaquant a déjà entraîné plusieurs clubs, à différents échelons, de la DH à la Ligue 1, et va désormais diriger les jeunes Marseillais.