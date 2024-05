Ben Yedder à l'OM, la grosse surprise de l'été

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Wissam Ben Yedder, attaquant international qui tourne à 20 buts ou presque chaque saison, a été libéré par l'AS Monaco. L'OM est murmuré sur le coup, tandis que le FC Séville pourrait récupérer son ancien joueur.

L’AS Monaco a annoncé ce week-end la fin de l’aventure avec Wissam Ben Yedder. L’attaquant tricolore aura clairement rempli sa mission avec le club de la Principauté, empilant les saisons où il a franchi la barre des 10 buts, y compris quand les différents entraineurs ne lui faisaient pas toujours confiance. A 33 ans, le joueur révélé à Toulouse intéresse encore du beau monde, lui qui n’a pas connu une saison à moins de 20 buts toutes compétitions confondues depuis quasiment 10 ans. Un réalisme qui va lui permettre de discuter rapidement avec de nouveaux clubs, surtout que Ben Yedder coûtera zéro euro en transfert.

Un retour au FC Séville ou une pige de gala à l'OM ?

Selon la presse espagnole, un choix principal se dessine, c’est un retour en Espagne où sa cote demeure très élevée. Et pour être encore plus précis, revenir au FC Séville est une possibilité sérieuse tant il a été l’un des artisans des succès européens du club andalou. Mais absolument rien n’est fait et il s’agit d’une piste parmi d’autres. Surtout que son expérience, sa science du placement et son sang-froid devant le but font de lui un joueur aussi prisé en Ligue 1 selon les sources espagnoles. Quel club de Ligue 1 pourrait s’offrir Wissam Ben Yedder dans les semaines à venir ?

C’est une page spéciale de l’histoire du Club qui se tourne cet été 🔚



L’AS Monaco annonce le départ de Wissam Ben Yedder, dont le contrat arrive à son terme le 30 juin 2024.



Merci @WissBenYedder ❤️🤍 pic.twitter.com/EwDrcgRdRT — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 25, 2024

Les regards se tournent vers l’OM, qui penserait à lui si jamais Pierre-Emerick Aubameyang devait craquer face aux sirènes d’Arabie Saoudite. Un attaquant libre de ce niveau, Pablo Longoria suit forcément ce dossier même si pour le moment, c’est la recherche d’un nouvel entraineur qui le préoccupe principalement. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il ne fait aucun doute que le profil de l’ancien monégasque fait saliver les supporters de l’OM, pour qui ce joueur est l’assurance d’une saison entre 10 et 20 buts, et que le rythme d’un match par semaine faute de qualification en Coupe d’Europe permettrait à Ben Yedder de cartonner à chaque journée s’il portait le maillot marseillais. Niveau salarial, cela pourrait par contre coincer, mais l’éventuel départ d’Aubameyang aurait le don de libérer une grande place à ce niveau.