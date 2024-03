Aubameyang superstar, l'OM n'a plus vu ça depuis Drogba ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En petite forme dimanche soir contre Nantes, l’OM s’en est remis aux exploits de son meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang pour venir à bout des Canaris (2-0).

En pleine bourre depuis plusieurs semaines, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé son excellente forme en inscrivant un doublé face à Nantes, dimanche soir au Vélodrome. Dans une équipe de l’Olympique de Marseille moins étincelante que lors des derniers matchs, le Gabonais a encore prouvé qu’il était le facteur X de son équipe. Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien buteur d’Arsenal et du FC Barcelone est indiscutablement le joueur à part de cet effectif. Ce n’est pas Jean-Louis Gasset qui va dire le contraire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

Après la victoire de l’OM contre Nantes, l’entraîneur marseillais a reconnu que Pierre-Emerick Aubameyang était le joueur star de son équipe. « C’est le joueur. Dans tous les équipes vous avez le joueur, donc vous mettez le joueur là où il aime et après vous construisez l’équipe » a-t-il fait savoir en conférence de presse, avant de poursuivre. « C’est la personne qui nous fait bien jouer, qui nous marque les buts, s'il y faut travailler il revient travailler. C’est la générosité même, mais c’est le joueur de l’effectif » a apprécié Jean-Louis Gasset.

Aubameyang, des statistiques dingues à l'OM

Les statistiques sont également parlantes pour Aubameyang, qui est devenu dimanche soir le troisième meilleur buteur de l’OM sur une seule saison au 21e siècle. Avec 23 buts, il égale Gignac en 2014-2015 et Batshuayi en 2015-2016, deux joueurs qu’il battra avec au minimum un but de plus d’ici la fin de la saison. « Auba » a désormais en ligne de mire la saison XXL de Florian Thauvin en 2017-2018 avec 26 buts, un total largement à sa portée vu le nombre de matchs encore à disputer. Il faudra en revanche un Aubameyang de gala pour battre le record de Didier Drogba, lequel avait inscrit un total de 32 buts en une saison en 2003-2004 avant de filer à Chelsea. Qu’il batte ou non ce record, Pierre-Emerick Aubameyang a enfilé le costume du « grand attaquant » qui fuyait Marseille depuis tant d’années, et cela suffit largement pour que le Gabonais entre dans les cœurs phocéens.