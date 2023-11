Aubameyang menacé, l'OM ne rigole plus

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a du mal à faire la différence offensivement depuis le début de la saison. Un joueur inquiète tout particulièrement : Pierre-Emerick Aubameyang.

Gennaro Gattuso sait que son équipe est encore très perfectible. Le compte n'y est pas du tout en Ligue 1 et les attaquants ne sont pas à la hauteur des espérances. Un joueur concentre les critiques : Pierre-Emerick Aubameyang. Depuis son arrivée à l'OM, l'ancien joueur d'Arsenal n'a planté qu'une petite fois en Ligue 1. Bien trop peu pour les ambitions phocéennes. Si le Gabonais ne perd pas encore espoir, ce ne sera sans doute pas le cas de sa direction l'hiver prochain... C'est en tout cas ce que croit savoir Florent Germain.

Aubameyang, le temps est compté

Sur l'antenne de RMC, le journaliste s'est en effet exprimé sur le cas Aubameyang à l'OM. Selon lui, ses prestations sont scrutées de près : « Aubameyang garde la foi, il garde confiance. C’est lié à son expérience et à son passé, Pablo Longoria disait que l’OM espère retrouver le Aubameyang de Barcelone. Lui-même est animé par cet espoir-là. À l’heure où l’on enregistre, on sort d’un entraînement ouvert en intégralité, Aubameyang s’y donne à 100 %, il garde une pointe de vitesse impressionnante, il est toujours devant sur les ateliers de vitesse. Il garde cette capacité sur 20 ou 30 mètres à accélérer et à prendre le dessus. Est-ce que la répétition des efforts est plus compliquée ? Je pense que c’est l’une des raisons qui fait que c’est plus compliqué pour lui, à 34 ans. J’ai quand même le sentiment que lui y croit et que son coach Gennaro Gattuso est persuadé qu’il suffira d’un déclic. Le problème, c’est que ça fait 3 ou 4 mois qu’on le dit, il va falloir que le déclic arrive avant Noël sinon il y aura de vraies questions à se poser ». Il se dit en effet que l'OM pourrait recruter en attaque cet hiver si la situation ne s'améliore pas rapidement. De quoi déjà mettre quelques nuages sur l'avenir marseillais de PEA.