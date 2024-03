Après Balerdi, Stéphane Guy a une nouvelle cible à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Installé dans les plans du sélectionneur Didier Deschamps, Jonathan Clauss ne fait pourtant pas l’unanimité. Le journaliste Stéphane Guy estime que le latéral droit de l’Olympique de Marseille n’a pas le niveau pour évoluer en équipe de France.

Malgré la victoire face au Chili (3-2) mardi, l’équipe de France n’a pas rassuré. Les Bleus, nettement dominés par l’Allemagne (0-2) trois jours plus tôt, ont monté des signes inquiétants dans plusieurs domaines. Sans parler de la fébrilité sur le plan défensif, les hommes de Didier Deschamps ont affiché d’étonnantes limites techniques. Et l’absence d’Antoine Griezmann ne peut pas tout expliquer. Pour le journaliste Stéphane Guy, l’analyse est simple, certains joueurs de l’équipe de France ne sont pas au niveau, y compris le latéral droit Jonathan Clauss.

Stéphane Guy s'en prend à Clauss

« Quels sont les joueurs que vous voudriez voir, et que l'on ne voit pas ? Il n'y en a pas, a regretté le chroniqueur de RMC. Moi j'aimerais qu'on ait un meilleur latéral droit que Jonathan Clauss parce que je pense que c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas le niveau international. Mais on n'en a pas. » On comprend que Stéphane Guy n’est pas non plus séduit par son concurrent Jules Koundé. Il n’empêche que sa déclaration risque d’agacer les supporters de l’Olympique de Marseille, déjà remontés après ses récents commentaires sur le défenseur central Leonardo Balerdi.

OM : Stéphane Guy s’acharne sur Balerdi et fait câbler les Marseillais https://t.co/TDLM4fECTt — Foot01.com (@Foot01_com) March 28, 2024

« Ça me fait rire d’entendre que les Marseillais prient pour que Balerdi soit apte contre le PSG. Je comprends la problématique du moment mais si on m’avait dit il y a un an qu’il faudrait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça. Si tu commences à considérer que Balerdi est un cadre de ton équipe, c’est vraiment que tu n’as aucune ambition à l’OM », avait critiqué l’ancien commentateur de Canal+, pas près de passer ses vacances dans la cité phocéenne.